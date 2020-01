Date de sortie de la Air Jordan 10 “WINGS”: photos détaillées

Ceux-ci arrivent juste à temps pour le match des étoiles.



Le week-end All-Star arrive très bientôt, ce qui signifie que les marques de baskets se préparent à présenter certains de leurs meilleurs coups de pied. Il y aura des tonnes de nouvelles chaussures sur le marché pour célébrer le jeu annuel et les sneakerheads sont ravis de voir ce que ces marques ont en magasin. Comme vous pouvez l’imaginer, Jordan Brand est l’une des vedettes du week-end All-Star et 2020 ne devrait pas être différent. Jumpman a présenté la gamme complète de leurs versions All-Star, y compris la Air Jordan 10 WINGS qui a été taquinée au cours des dernières semaines.

Grâce à Sneaker News, nous avons de toutes nouvelles images de la chaussure qui auront certainement des têtes de sneaker salivantes. La chaussure est principalement composée de cuir blanc sur la tige tandis que les reflets verts se posent sur le poignet. L’argent est placé sur le garde-boue car le bleu, le violet, le rouge et l’orange, le rose, le jaune et le marron se trouvent tous sur les panneaux latéraux. Ces couleurs sont également placées sur la languette du talon arrière sous la forme de points.

Si vous prévoyez de les supprimer, ils seront disponibles à partir du samedi 15 février pour 190 $ USD. Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous.

