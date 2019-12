Date de sortie de la Air Jordan 34 "Digital Pink" révélée

Chaque année, Jumpman présente une toute nouvelle silhouette Air Jordan. L'Air Jordan 34 est le dernier ajout à la bibliothèque et a été très populaire parmi les joueurs de basket-ball occasionnels et les athlètes professionnels. Jusqu'à présent, il y a eu une poignée de coloris pour la chaussure et les fans sont ravis de voir ce que la marque a encore en réserve pour l'avenir. Avec la fin de 2019, Jordan Brand arrive avec un coloris Jordan 34 de plus avant la fin de l'année.

Comme vous pouvez le voir sur les images officielles ci-dessous, la chaussure est principalement blanche dans toute la tige tandis que les superpositions noires ajoutent du contraste. Le coloris est appelé "Digital Pink" donc, bien sûr, il y a des reflets roses. Ces touches de couleur apparaissent sur le talon arrière ainsi que le logo Jumpman sur la semelle intérieure.

Selon Sneaker News, ces coups de pied tomberont le vendredi décembre 2020 pour 180 $ USD. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de ce coloris et si vous prévoyez ou non de couper. Si vous avez besoin de quelque chose pour le tribunal cet hiver, cela pourrait certainement être un excellent flic.

Image via Nike

