Date de sortie de la Nike Air Max 90 “City Pack” révélée: Photos officielles

Célébration des 30 ans de l’Air Max 90.



La ligne de sneakers la plus grande et la plus emblématique de Nike est peut-être la Air Max. Tinker Hatfield a créé la Nike Air Max 1 au milieu des années 80 et au fil des ans, de nombreux nouveaux modèles ont incorporé la technologie confortable de l’Air Max. L’une de ces baskets n’est autre que la Air Max 90 qui fête cette année son 30e anniversaire.

Pour marquer cette occasion, Nike lance le “City Pack” qui rend hommage aux travailleurs de Shanghai, Londres, New York, Paris et Tokyo. Dans les images ci-dessous, vous pouvez voir les cinq coloris qui représenteront chaque ville susmentionnée. Le modèle new-yorkais met à l’honneur les pompiers tandis que la version parisienne rend hommage aux boulangers. En ce qui concerne le modèle de Shanghai, le coloris est sculpté après l’utilisation des scooters. Pendant ce temps, le coloris londonien s’inspire des vestes des postiers. Enfin, le modèle de Tokyo est basé sur les lampadaires de la ville.

Si vous prévoyez de couper l’une des chaussures de ce pack, elles seront disponibles à partir du lundi 10 février pour 140 $ USD, selon Sole Collector.

“Tokyo” Nike Air Max 90. Image via Nike “Paris” Nike Air Max 90. Image via Nike “NYC” Nike Air Max 90. Image via Nike “Londres” Nike Air Max 90. Image via Nike “Shanghai” Nike Air Max 90. Image via Nike.