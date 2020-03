Date de sortie de Netflix, distribution et nombre d’épisodes – HITC

Le Protecteur vient de revenir sur Netflix pour sa troisième série mais que savons-nous de la prochaine saison 4?

Netflix est peut-être mieux connu pour ses séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais en tant que service de streaming mondial, nous avons vu une multitude de nouveaux contenus internationaux faire leur chemin sur le site ces derniers mois.

Des goûts du Norvégien Ragnarok à la série sud-coréenne Itaewon Class, il y a toujours quelque chose de nouveau à regarder.

Une série qui a vraiment décollé ces dernières années est la série turque, The Protector, qui vient de revenir sur Netflix pour une troisième saison.

The Protector season 3 sur Netflix

Après l’arrivée de la saison 2 de la série dramatique turque sur Netflix en avril 2019, les fans attendent patiemment l’arrivée du troisième épisode.

Heureusement, le nouveau lot d’épisodes est sorti moins de 11 mois plus tard le 6 mars 2020 et continue l’histoire de Hakan Demir and co.

La nouvelle saison contient un total de sept épisodes et il n’est pas surprenant d’apprendre que les fans se sont déjà frayé un chemin à travers chacun d’eux.

En conséquence, les fans se demandent si The Protector sera de retour sur Netflix pour la saison 4.

Y aura-t-il une saison 4?

Oui.

Lorsque Netflix a annoncé que The Protector reviendrait pour sa troisième saison, il a simultanément révélé qu’une quatrième saison suivrait également.

Au moment de la rédaction de cet article, la date de sortie de la saison 4 n’est pas confirmée. Cependant, comme les saisons 2 et 3 de The Protector sont arrivées respectivement en mars et avril, il ne serait pas surprenant de voir Netflix maintenir ce calendrier de sortie pour la saison 4 en mars ou avril 2021.

Ce que nous savons de la saison 4

Malheureusement, très peu de détails sur la quatrième saison ont été révélés.

Le casting, qui comprend les deux rôles principaux, Çağatay Ulusoy et Hazar Ergüçlü, devrait rester en grande partie le même avec quelques nouveaux ajouts pour la saison 4, mais aucun détail n’a été publié au moment de la rédaction.

Ce qui inquiète légèrement les fans, c’est que chaque nouvelle saison de The Protector a présenté de moins en moins d’épisodes; passant de dix dans la saison 1 à seulement sept dans la saison 3.

On ne sait pas encore combien d’épisodes constitueront la saison 4, mais les fans espèrent sans aucun doute que le nombre ne diminuera pas encore.

Les saisons 1 à 3 de The Protector sont disponibles en streaming maintenant sur Netflix.

