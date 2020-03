Date de sortie de The Dark Pictures: Little Hope, Box Art Leaked?

Annoncée fin février, la prochaine entrée en L’anthologie des images sombres avec Little Hope n’avait pas de date de sortie attachée à sa révélation. Mais selon un détaillant allemand, nous pourrions voir le jeu en juin.

Repéré par un utilisateur de Reddit, le détaillant allemand Saturn a publié une liste pour Little Hope, avec la date de sortie du 15 juin. Non seulement cela, mais le titre a maintenant une illustration pour accompagner son nom, ainsi qu’un synopsis de la jeu lui-même.

En gros traduit, Little Hope suit l’histoire de quatre étudiants et de leur professeur pris au piège dans un village obsédant appelé Little Hope. Similaire au jeu précédent, Homme de Medan, votre mission est d’aider autant de membres de votre équipe à survivre aux visions effrayantes et aux créatures cauchemardesques qui vous traquent dans le village. Le mode Histoire partagée sera à nouveau disponible, vous permettant de jouer à Little Hope en mode coopératif en ligne tout en collaborant avec votre ami pour survivre. De plus, le mode coopératif local à cinq joueurs «Movie Night» sera également de retour, qui peut être joué avec un seul contrôleur.

Ni Supermassive Games ni Bandai Namco n’ont encore commenté la fuite. Little Hope sortira sur PlayStation 4, Xbox One et PC.