Date de sortie de Wonder Woman 1984 retardée – / Film

La crise des coronavirus a une nouvelle fois changé les plans d’Hollywood. Wonder Woman 1984 devait sortir en salles le 5 juin, mais maintenant Warner Bros. sortira la suite le 14 août. Warners avait initialement prévu de sortir James WanMalin à cette date, mais ont maintenant retiré ce film de leur calendrier indéfiniment. Autres films de la WB qui sont passés aux dates à déterminer: le Lin-Manuel Miranda la comédie musicale In the Heights, qui devait ouvrir le 26 juin, et le film d’animation Scooby-Doo Scoob, qui devait avoir lieu le 15 mai.

La semaine dernière, une rumeur a circulé selon laquelle Warner Bros envisageait de sauter des théâtres et de sortir Wonder Woman 1984 en streaming – peut-être sur HBO Max. Mais cette rumeur a été abattue presque immédiatement, et bien sûr, le président de Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich, a réitéré l’importance de l’expérience théâtrale avec la nouvelle annonce de Wonder Woman.

“Quand nous avons éclairci Wonder Woman 1984, c’était avec la ferme intention d’être vu sur grand écran et nous sommes ravis d’annoncer que Warner Bros. Pictures présentera le film au cinéma le 14 août”, a déclaré Emmerich (via Variety). «Nous espérons que le monde sera dans un endroit plus sûr et plus sain d’ici là.»

Le paysage théâtral est en pleine mutation en ce moment. La plupart des cinémas du monde entier sont fermés, ce qui a poussé plusieurs studios à déplacer leurs prochaines sorties. Un studio, Universal, est allé encore plus loin en décidant de publier son prochain Trolls World Tour directement en streaming. Cette décision amène beaucoup à se demander si d’autres studios suivraient les traces d’Universal, mais alors que beaucoup ont annoncé des sorties numériques précoces pour les films récents, pratiquement tous les studios restent attachés au grand écran. Pour l’instant.

Et il y a une grande date notable de Warner Bros. qui n’a pas changé: Christopher Nolan«S Principe est toujours fixé au 17 juillet. Combien de temps cela durera-t-il cependant?

