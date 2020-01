Date de sortie et distribution officielle – / Film

Wes Anderson n’a pas réalisé de long métrage en direct depuis The Grand Budapest Hotel en 2014, mais il ne nous reste que quelques mois avant de voir son prochain film, La dépêche française. Searchlight Pictures a dévoilé une nouvelle affiche qui comprend la date de sortie officielle et la liste des acteurs du film, qui semble désormais inclure un nouveau sous-titre.

The French Dispatch Date de sortie, affiche, distribution et sous-titre

Nous avions déjà entendu dire que le film serait la lettre d’amour d’Anderson au journalisme, et ce nouveau synopsis se rapproche de celui annoncé en septembre:

«Le French Dispatch donne vie à une collection d’histoires du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville fictive française du XXe siècle.»

Bien que le titre officiel du film semble toujours être The French Dispatch, il semble que nous pourrions voir un sous-titre apparaître à l’écran; le magazine américain semble s’appeler Liberty, Kansas Evening Sun. Cette liste de distribution est impressionnante: Benicio del Toro, Adrian Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Almaric, Stephen Park, Bill Murray, et Owen Wilson. Mais il est également remarquable que des noms comme Saoirse Ronan, Henry Winkler, et Christoph Waltz ne sont toujours pas répertoriés ici. Ces trois acteurs auraient précédemment été attachés à ce film, et il n’est pas clair s’ils se sont séparés du projet ou auront des apparitions de style camée plus petites dans le produit final.

Note latérale: bien que ce synopsis donne l’impression que cela pourrait être la version d’Anderson d’un film d’anthologie, un premier rapport a indiqué que le film ne comportera que trois scénarios principaux. Quoi qu’il en soit, nous sommes très heureux de voir ce qu’Anderson a préparé, depuis que le Grand Budapest Hotel est devenu le film / Top 100 des films de la liste des 2010.

Le French Dispatch arrive dans les salles le 24 juillet 2020.

Articles sympas du Web: