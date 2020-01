Date et heure du défilé Star Wars à Mexico

Si vous êtes un fan de Star Wars, commencez à faire de la place sur votre agenda que dans peu de temps à Mexico Il accueillera une nouvelle édition de la soi-disant Star Parade, qui sera remplie de Stormtroopers.

Le compte Facebook Star Wars Breaking News a annoncé que le quatrième défilé aura lieu le 4 avril à l’occasion de Star Wars. La réunion sera organisée par la 501e légion du Mexique, et les mercenaires mandaloriens ainsi que la GLactic Academy seront invités.

Voici l’invitation:

Le défilé mettra également en vedette des membres du célèbre club Légion 501 habillés en gardes impériaux et, bien sûr, les personnages les plus attachants de la saga comme Luke Skywalker, la princesse Leia, Chewbacca, Han Solo, R2-D2 et C-3PO. Nous espérons voir un bébé Yoda errer.

Le défilé de la galaxie commencera à 14h00 à l’Ange de l’Indépendance, en Réforme, et se conclura sur la place de la Révolution.

