Date finale de la saison 3 de “The Masked Singer”, ensemble spécial à chanter

Le chanteur masqué entre dans le homestretch – et bientôt, vous pourrez aussi jouer à la maison.

La compétition de chant de Fox revient ce mercredi 1er avril à 8 / 7c avec un épisode spécial de deux heures qui dévoile le “Super Nine”, alias les neuf finalistes de la saison 3 des trois groupes de qualification. Dans l’aperçu ci-dessus, les Super Nine – y compris Banana, Frog, Astronaut et plus – s’associent pour une interprétation de groupe du classique «ABC» de Jackson 5 uniquement avec des paroles sur le thème de Masked Singer: «Nous devons chanter pour ce trophée masqué , Ouais!”

Et notez ces légendes en bas: The Masked Singer offrira sa toute première spéciale à chanter le mercredi 15 avril à 20 heures, avec un tour d’horizon des meilleures performances de la saison 3 jusqu’à présent avec les paroles montrées à l’écran, afin que vous puissiez chanter pendant que vous regardez.

De plus, la finale de la saison 3, avec les trois meilleures célébrités chanteuses démasquées, devrait maintenant être diffusée mercredi 27 mai à 20 heures, confirme Fox. Vous avez une assez bonne idée de qui se cache sous ces masques? Découvrez nos dernières suppositions de la saison 3 dans la galerie ci-jointe, avec tous les indices pertinents inclus, et voyez si nous sommes sur la même page.

Appuyez sur PLAY ci-dessus pour un aperçu du Super Nine, puis appuyez sur les commentaires et dites-nous: Qui est votre concurrent préféré de la saison 3? Et qui est la célébrité sous ce masque?