Dates et villes des quatre concerts de la tournée

Après les concurrents de «l’Opération Triunfo» ont vécu la grande expérience de la maison de disques, lors du Gala 7 ils ont été informés d’autres bonnes nouvelles qui les envahiraient d’illusion: il y aura une tournée de concerts A la fin de l’édition. Cependant, Roberto Leal, qui était responsable de leur donner les nouvelles, n’a pas voulu avancer plus de détails, laissant le mystère des dates et des villes pour plus tard.

Représentation du thème de groupe au Gala 7 de ‘OT 2020’

Plus tôt que prévu, le mystère a été résolu et les principales clés de la tournée ‘OT 2020’ ont déjà été révélées. Les 16 candidats de cette édition se réuniront en entier pour visiter quatre villes Espagnol et chanter les thèmes les plus représentatifs du programme. Ce sera un total de quatre concerts qui seront des opportunités uniques pour les fans de voir les triomphes en direct.

La La tournée débutera à Barcelone le 20 juin 2020 au Palau Sant Jordi de Barcelone; À quelques jours d’intervalle, il se poursuivra le 24 juin à l’Auditorium Rocío Jurado de la ville de Séville; et le troisième aura lieu au Marina Sur Auditorium de Valence le 27 juin. La visite se terminera dans la capitale, en particulier au WiZink Center de Madrid, le 3 juillet.

Le succès des maisons de disques

Les villes choisies pour la tournée «OT 2020» coïncident avec celles des maisons de disques. Le lieu le plus fréquenté par le public était Barcelone avec 5000 personnes, répétant le succès de l’année précédente. Après Valence, avec 2500 personnes; Madrid, avec 1500 (avec une baisse significative par rapport à l’année précédente avec 400); et Séville, qui a ajouté à la liste des villes avec 1400 participants.

