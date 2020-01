Daughter La fille de Bill Gates épousera son petit-ami égyptien

Jennifer Gates, Nayel Nassar

Jennifer, 23 ans, épousera Nayel Nassar, après quatre ans de fréquentation.

La fille de Bill Gates, Jennifer, s’est fiancée à son partenaire équestre Nayel Nassar.

La fille aînée de Bill et Melinda Gates, 23 ans, a annoncé mercredi dans un post romantique sur Instagram qu’elle épouserait le jeune millionnaire égyptien.

“Nayel Nassar, vous êtes unique en son genre”, a écrit Jennifer sur Instagram.

«Cela m’a absolument traîné le week-end dernier, me surprenant à l’endroit le plus important de l’une de nos nombreuses passions partagées. J’ai hâte de passer le reste de notre vie à apprendre, à grandir, à rire et à nous aimer ensemble. Oui, un million de fois. AHHH! », A-t-il écrit.

Jennifer est née à Medina, Washington et a récemment obtenu un diplôme en biologie à l’Université de Stanford et est maintenant étudiante en médecine.

Lorsqu’il n’étudie pas ou ne roule pas, il a également le temps de voyager avec Nassar, avec qui il sortait depuis un peu plus de quatre ans avant la proposition.

Nassar, 28 ans, a grandi au Koweït et a étudié à l’Université de Stanford avec un diplôme en administration et en économie. Il est également un célèbre cavalier équestre.

chargement …

Lien source