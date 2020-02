Daughter La fille de Gloria Estefan “gronde” Alex Rodriguez

Instagram @arod

Emily Estefan a corrigé A-Rod, qui a déclaré que Jennifer Lopez était la première Latina à participer à un Super Bowl à temps partiel.

Un commentaire d’Alex Rodriguez a provoqué la colère et la réaction d’Emily Estefan, fille de Gloria et Emilio Estefan.

Et c’est que l’ancien joueur de baseball a déclaré que son fiancé, Jennifer Lopez, était la première Latina à participer à la mi-temps du Super Bowl.

La fille de Gloria Estefan n’est pas restée silencieuse et a demandé à l’expelotéro d’être mieux informée, lui rappelant que ce scénario était le premier de sa mère, qui était pom-pom girl à la mi-temps du Super Bowl XXVI, à Minneapolis (1992).

Gloria a partagé la scène avec les patineurs d’art olympiques Brian Boitano et Dorothy Hamill, dans un spectacle qui comprenait des danseurs et des groupes de guerre sur le terrain. À cette occasion, en 1992, Gloria a chanté deux chansons en anglais, y compris son succès «Get on your feet», qui des décennies plus tard donnerait le titre à son œuvre musicale biographique qui a été créée à Broadway.