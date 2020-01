Daughter La fille de Kim Kardashian, Chicago West, est vue en train de nourrir son cousin True

Chicago West, True Thompson

Les petits bonus ont une excellente relation et partagent des jeux et des farces.

Les sœurs Kardashian / Jenner ont un lien familial étroit, non seulement entre elles, mais aussi avec leurs cousines, ce qui les a aidées à surmonter les 11 ans de Keeping Up With The Kardashians.

Et il semble que leurs enfants se rapprochent.

Lundi soir, la fille de Kim Kardashian, Chicago, a été vue en train de nourrir la fille de Khloe, True Thompson, lors d’un match à domicile.

La vidéo a été partagée par Khloe, 35 ans, sur ses histoires Instagram.

Chicago a une assiette de viande, de pommes de terre et de brocoli devant elle, mais semble être plus inquiète pour son cousin True, dont le père est le basketteur Tristan Thompson.

La jeune fille nourrit son cousin avec une fourchette en plastique. True apparaît une expression sérieuse sur son visage alors qu’il accepte la nourriture de son cousin, puis le remercie avec un sourire.