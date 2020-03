Daughter La fille de Steven Spielberg fête une semaine de sobriété

Mikaela Spielberg

Mikaela célèbre une semaine sobre, après avoir été arrêtée pour un incident de violence domestique.

La fille du cinéaste Steven Spielberg, Mikaela, célèbre une semaine de sobriété, après avoir été arrêtée pour un incident de violence domestique contre son fiancé Chuck Pankow.

La star s’est rendue sur Instagram pour informer ses followers qu’elle “vient de fêter une semaine sobre”, rapporte aceshowbiz.com.

«Naviguer dans mes propres peurs comme un professionnel qui, d’une manière ou d’une autre, ne sait toujours rien. Envoyez-moi une bonne énergie aimante et je peux essayer de la mettre dans le monde », a-t-il écrit dimanche.

Elle a poursuivi: «Je resterai un canard séduisant et étrange à la fin de la journée. J’essaie vraiment d’améliorer ma connexion avec mon corps et de manifester une sécurité personnelle et une véritable prudence quand il s’agit de moi. »

La fille du cinéaste, qui semblait également avoir effacé son compte de toutes les publications précédentes, s’est retrouvée avec les hashtags “#alcoholismawareness” et “#soberentertainer”.

Mikaela assistera lundi à une audience devant le tribunal après avoir été inculpé d’un délit de violence domestique. Elle a déclaré au journal britannique The Sun qu’elle espérait effacer son nom.