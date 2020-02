Daughter La fille de Steven Spielberg se lance en tant que star de cinéma adulte

Steven Spielberg, Mikaela Spielberg

Mikaela Spielberg, 23 ans, prévoit de montrer ses courbes dans ses propres vidéos solo pour adultes.

La fille de Steven Spielberg, 23 ans, se lance comme star du porno.

Mikaela Spielberg, qui a été adoptée comme un bébé par le réalisateur vénéré et son épouse, l’actrice Kate Capshaw, a détaillé sa nouvelle profession mercredi 19 février et a révélé qu’il avait donné les nouvelles de sa carrière à ses parents via un appel vidéo. FaceTime pendant le week-end.

Se décrivant comme une «créature sexuelle», elle a déclaré à The US Sun que sa mère et son père étaient «intrigués» mais «pas dérangés» par les nouvelles, et a expliqué: «Je me suis vraiment lassée de ne pas pouvoir capitaliser sur mon corps. et franchement, j’en ai eu assez qu’on me dise de haïr mon corps. Et je me suis aussi lassé de travailler jour après jour d’une manière qui ne satisfaisait pas mon âme. »

Maintenant, Mikaela prévoit de montrer ses courbes dans ses propres vidéos pour adultes seulement: “Je veux faire ce genre de travail, je peux” satisfaire “les autres, mais ça fait du bien parce que ce n’est pas d’une manière qui me fait me sentir violée” , partagé.

Mikaela dit également au magasin qu’elle n’aura pas de relations sexuelles devant la caméra par respect pour son fiancé de 47 ans, Chuck Pankow.

Spielberg et Capshaw n’ont pas encore commenté publiquement le choix de carrière de leur fille.