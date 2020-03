Daughter La fille d’Edith González a eu besoin d’une thérapie pour surmonter la mort de sa mère

Photo: Instagram

Víctor Manuel González, frère de l’actrice, a révélé que Constanza avait suivi une thérapie avec un tanatologue.

Víctor Manuel González, frère de feu Edith González, a révélé que sa nièce Constanza Creel a progressivement réussi à surmonter la terrible perte de sa mère grâce au soutien de sa famille et qu’elle a suivi des thérapies.

L’homme a expliqué que la jeune fille de 15 ans a dû s’adapter à sa nouvelle vie, car depuis le décès de sa mère, le 13 juin 2019, elle vit avec son père biologique Santiago Creel.

«Constance était très attachée et avait beaucoup de communication avec sa mère, donc s’adapter à une nouvelle vie lui a coûté le travail, mais bon, Santiago Creel s’est très bien comporté, avec beaucoup de patience et bien nous nous battons tous, je ne m’arrêterai pas être le partenaire moral qui a toujours été pour elle. »

«Ma fille et Constanza se sont tournées vers un tanatologue, car c’était un coup très dur. Ma fille avait 19 ans quand Edith et Constanza 14 sont mortes, elles sont donc en plein développement, formant un caractère, une personnalité et un coup aussi dévastateur que la mort de ma sœur, car il a été recouru à un peu de temps pour recevoir une aide professionnelle », a déclaré Victor Manuel au programme Ventaneando.

Lien source