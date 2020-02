“D’autres ont dit des barbaries et ne se sont pas excusées”

Dans le gala 3 de «l’Opération Triomphe», le juré Portu Il a donné à Samantha une évaluation malheureuse qui a fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux. Plus précisément, il a comparé les performances de la candidate avec ce que Lorena Gómez, lauréate de «OT 5» a fait il y a de nombreuses années. Par la suite, après avoir pris conscience des dommages qu’il aurait pu causer, Il s’est excusé publiquement avec une déclaration sur son compte Twitter officiel.

Beth lors de sa dernière apparition dans ‘OT 2017’

Portu a réitéré à plusieurs reprises ses excuses et ce J’apprécierais de pouvoir les transmettre personnellement à Samantha lors du Gala 4. Sa reconnaissance du problème a été très bien accueillie, bien que certains adeptes du programme ne lui aient pas pardonné si facilement.

Parmi toutes les réponses mises en évidence par Beth Rodergas, qui en plus de représenter l’Espagne à l’Eurovision était troisième finaliste de ‘OT 2’ et, par conséquent, connaît le fonctionnement du programme et les sentiments des participants. Pour lui sur son compte Twitter, il a défendu le jury citant ses mots et ajoutant son opinion à ce sujet. “S’excuser est courageux “, a tout d’abord reconnu le chanteur. “J’ai personnellement trouvé moche de comparer. Il est également vrai que dans ce même programme Les jurés ont déclaré des barbaries et des humiliations beaucoup plus sauvages et je ne les ai jamais entendus s’excuser. “

Sa vie publique

Le passage au monde de la musique après «Opération Triomphe» n’a pas été très réussi pour Beth, mais Il a toujours été rappelé avec amour par les adeptes des premières éditions du programme. Il a eu quelques réapparitions dans le programme comme la visite à l’Académie en 2017. Il a actuellement exploité d’autres facettes artistiques, comme le théâtre, l’écriture et, surtout, sa ligne de vêtements pour enfants.

