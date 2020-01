Dave Bautista des Avengers taquine le combat des dunes avec Jason Momoa d’Aquaman

La star des Avengers Dave Bautista a taquiné un combat qui aura lieu entre lui et l’acteur Aquaman Jason Momoa à Dune.

Dave Bautista et Jason Momoa devraient tous les deux reprendre leurs rôles respectifs de film de bande dessinée, mais ils devraient tous les deux jouer dans Dune en premier. La star des Avengers, Dave Bautista, devrait jouer Glossu Rabban tandis que l’acteur d’Aquaman Jason Momoa incarnera Duncan Idaho dans le film.

Jusqu’à présent, peu de choses ont été révélées de Dune de Denis Villeneuve, mais la star des Avengers Dave Bautista pourrait taquiner que le matériel du film pourrait bientôt arriver. Dave Bautista a récemment tweeté une image de son personnage des Avengers, Drax, aux côtés de Aquaman de Jason Momoa. Basé sur le Prélude à Dune, il semble que les personnages de Dave Bautista et Jason Momoa s’affronteront dans le prochain film. Vous pouvez consulter le tweet de Dave Bautista ci-dessous.

– Dave Bautista (@DaveBautista) 10 janvier 2020

Qui gagnerait dans un combat entre Drax et Aquaman? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Denis Villeneuve dirige également le pilote de la série télévisée Dune: The Sisterhood pour Warner Bros. en plus de servir de producteur exécutif sur le projet. La date de sortie de la série HBO Max Dune n’a pas encore été annoncée.

Réalisé Denis Villeneuve à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Jon Spaihts et Eric Roth, Dune stars de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa et Javier Bardem.

Dune devrait sortir en salles le 18 décembre 2020.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

