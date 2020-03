Mon clip d’espionnage: Dave Bautista ne veut pas devenir mentor

STXfilms a sorti un tout nouveau clip de la prochaine comédie d’action du réalisateur Peter Segal Mon espion, mettant en vedette Kristen Schaal alors qu’elle tente d’enrôler JJ Cena, la star du MCU, Dave Bautista, pour devenir son mentor. Le film devrait faire ses débuts aux États-Unis la semaine prochaine le 13 mars. Regardez la vidéo dans le lecteur ci-dessous! (via Fandango)

Mon espion suit un agent endurci de la CIA (Bautista) qui se retrouve à la merci d’une fille précoce de 9 ans (Coleman), envoyée sous couverture pour surveiller sa famille. Bautista et Jonathan Meisner sont les producteurs du film, et le vice-président directeur de la production de STXfilms, Drew Simon, et la directrice du développement, Kate Vorhoff, superviseront la production.

Le film met en vedette Dave Bautista (gardiens de la Galaxie) comme JJ Cena, Chloe Coleman (Big Little Lies) comme Sophie Newtown, Kristen Schaal (BoJack Horseman) comme Bobbi Ault, Ken Jeong (La gueule de bois trilogie cinématographique) comme Kim Trang et Parisa Fitz-Henley (Jessica Jones) comme Kate Newtwon.

Jon et Erich Hoeber ont écrit le scénario du film, réalisé par Peter Segal (Deviens intelligent, Cinquante premières dates). Les crédits de scénarisation des frères Hoeber incluent rouge action-franchise et Bataille navale, ainsi que l’aventure de la science-fiction, The Meg, avec Jason Statham et Ruby Rose.

Mon espion est l’un des nombreux projets que STX développe avec Bautista, notamment la série VR d’action-comédie courte de la division de contenu immersif de l’entreprise, STXsurreal. L’ambitieux engagement de STX de suivre un modèle personnalisé pour leurs projets à venir contribuera à créer des rôles définitifs pour les acteurs tout en encourageant la collaboration.