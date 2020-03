Dave Filoni peut-être taquiner un autre héros de Clone Wars

Dave Filoni pourrait-il taquiner qu’un autre personnage majeur de Clone Wars pourrait rejoindre Ahsoka Tano dans la deuxième saison de The Mandalorian?

Il a été récemment révélé que la deuxième saison de The Mandalorian verra les débuts en direct d’Ahsoka Tano, qui sera joué par la star des Defenders Rosario Dawson. Bien que rien n’ait été officiellement confirmé par Lucasfilm, il semble probable que ce sera le cas sur la base de divers métiers hollywoodiens confirmant la nouvelle. Alors que la dernière saison se poursuit sur Disney Plus, cela ressemble à un autre grand Star Wars: The Clone Wars pourrait également apparaître dans la deuxième saison de The Mandalorian.

Dave Filoni a récemment changé son en-tête Twitter en concept art d’Ashoka et du capitaine Rex. L’art conceptuel provient de Star Wars Rebels et a été distribué lors de la célébration de Star Wars en 2015, mais il pourrait être un indice de ce qui va arriver. Le capitaine Rex a été vu pour la dernière fois dans Star Wars Rebels comme un clone âgé, mais le personnage a depuis été reconnecté dans Return of the Jedi en tant que soldat rebelle. Comme Ahsoka, Rex pourrait encore être actif en tant que vestige de la guerre des clones pendant la période où The Mandalorian a lieu. Vous pouvez voir le concept art Star Wars Rebels ci-dessous.

Pour tous ceux qui se demandent, Dave a fait cela pour les détenteurs de VIP à Star Wars Celebration Anaheim 2015. Ceci est l’en-tête Twitter actuel de Filoni. Mais cela pourrait certainement taquiner quelque chose! pic.twitter.com/TAdESbN3lZ

– Corey Van Dyke (@Corey_WolfPack) 29 mars 2020

Pensez-vous que Dave Filoni taquine un capitaine Rex en direct dans The Mandalorian season two? Temuera Morrison devrait-il le jouer? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de The Mandalorian:

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. Le Mandalorien se situe après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série Star Wars a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

La deuxième saison de Mandalorian devrait être diffusée en octobre sur Disney Plus.

