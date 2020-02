Dave Filoni taquine un sens de conclusion pour Star Wars: The Clone Wars

Le producteur de longue date de Star Wars: Clone Wars, Dave Filoni, a taquiné un sentiment de conclusion pour la prochaine saison de la série.

Cette histoire de la série animée Star Wars: The Clone Wars est un peu rocheuse. Toute la série a commencé comme un film d’animation théâtral mal évalué qui a servi de point de départ pour le spectacle d’animation. Même alors, il est généralement admis que la série The Clone Wars n’était pas très bonne jusqu’aux saisons suivantes. Mais en son temps, il a été bien reçu par les fans et considéré comme l’une des meilleures choses à avoir lieu à l’ère préquelle de l’univers Star Wars. Malheureusement, l’émission a été l’une des victimes de l’acquisition de Lucasfilm par Disney et a été annulée après sa 5e saison et malgré une brève résurrection sur Netflix pour une 6e saison, l’émission n’a jamais conclu de la manière voulue par des producteurs comme Dave Filoni. Mais maintenant, cela va bientôt changer.

En avril 2019, il a été officiellement annoncé qu’une 7e et dernière saison de Star Wars: The Clone Wars serait publiée sur Disney +. Lors d’un entretien avec Entertainment Weekly, Dave Filoni, producteur de longue date de la série The Clone Wars, a longuement parlé du retour de la série. Depuis la fin de Star Wars: The Clone Wars, Dave Filoni s’est fait un nom comme l’un des moteurs créatifs derrière les différentes émissions de télévision Star Wars, en tant que co-créateur de séries comme Star Wars: Rebels et Star Wars: Resistance et en tant que producteur exécutif sur The Mandalorian. Mais en ce qui concerne The Clone Wars, Dave Filoni savait qu’il devait donner à la série le sens d’une conclusion:

«J’ai essayé de faire des choses qui honoraient ce que nous faisions sur cette série lorsque je travaillais avec George [Lucas]. En même temps, je savais que cela devait avoir un sentiment d’achèvement. »

Plus tard, Dave Filoni a parlé de la conclusion de l’arc narratif d’Ashoka Tano:

“C’est vraiment la colonne vertébrale [of the Star Wars saga]. C’est ce voyage personnel. [We saw that] avec Luke Skywalker, et nous avons vu Rey faire ce voyage. Mais pour moi maintenant avec Ahsoka, elle a été l’étudiante Jedi tout le temps, et elle est finalement mise au défi par ce qu’elle fera de ses connaissances et de sa formation et de ses capacités face au test ultime – c’est ce que vous verrez à la fin de Clone Wars ici. “

Il a ensuite continué à taquiner des informations supplémentaires concernant Star Wars: La vengeance des Sith et comment le scénario y parvient finalement:

«Nous avons toujours su que cela se termine avec le troisième film. Il n’y a pas moyen d’échapper à cela. C’est cette fatalité. Nous savons ce qui se passe [but] vous ne savez pas exactement comment cela se produit. “

Voici le synopsis officiel de Star Wars: The Clone Wars de Dave Filoni:

Star Wars: The Clone Wars suit l’armée clone de la République dans sa lutte contre les forces séparatistes du comte Dooku, et présente des personnages préférés des fans comme Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka Tano et Darth Maul.

Créé par George Lucas, avec Dave Filoni comme producteur exécutif / directeur de supervision, Star Wars: The Clone Wars stars Matt Lanter comme Anakin Skywalker, Ashley Eckstein comme Ahsoka Tano, Dee Bradley Baker comme Captain Rex et les clone troopers, James Arnold Taylor comme Obi -Wan Kenobi, Katee Sackhoff comme Bo-Katan et Sam Witwer comme Maul.

Star Wars: The Clone Wars sera présenté en exclusivité sur Disney Plus le 21 février 2020.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

