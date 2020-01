Dave Grohl révèle la farce la plus méchante qui le hante encore près de 30 ans plus tard

Les Rockstars sont connus pour vivre une vie folle. Et Dave Grohl est l’un des plus grands rockstars de l’histoire. Cependant, ceux qui connaissent Grohl pensent que c’est un gars plutôt génial. Mais il y a un petit squelette dans son placard.

Avant qu’il ne réussisse avec Nirvana, Grohl a fait une farce moyenne à un chanteur de karaoké sans méfiance qui lui a laissé une conscience coupable. Voici ce qui s’est passé et pourquoi c’est si dépourvu de caractère pour Grohl.

Dave Grohl est un gars sympa

En tant que batteur de Nirvana, puis leader des Foo Fighters, Grohl a une réputation. Mais ce n’est pas le personnage de rock standard auquel vous vous attendez. Au lieu de cela, Grohl est connu dans toute l’industrie pour être un gars sympa.

En 2008, le Guardian a qualifié Grohl de «gars le plus gentil du rock» après avoir passé du temps à visiter et à aider un fan atteint de paralysie cérébrale. Cependant, ce n’est pas la seule chose que Grohl a fait pour gagner sa réputation.

Comme Spin l’a rapporté, Grohl a donné plus d’un milliard de dollars à des œuvres caritatives, il remplace souvent d’autres batteurs en guise de faveur et interdit de se battre lors de ses concerts. Mais la principale raison pour laquelle Grohl est un gars sympa est sa défense des fans gays en se moquant de l’église baptiste de Westboro.

Dave Grohl défend sa musique et ses fans gays

En 2011, Grohl a interrompu une manifestation à Westboro au Kansas. L’église est tristement célèbre pour être des funérailles de soldats anti-gays et de piquets de grève avec des pancartes comme «God Hates Fags». qu’ils apprécient.

Grohl et le reste de ses camarades de groupe Foo Fighter vêtus de costumes de hillbilly et ont interprété la chanson d’amour gay Keep It Clean (Hot Buns), qui comprend des paroles comme «Pensez que je suis d’humeur pour certains muffins hot-man. Mmmm, ça sonne si bien, oui en effet. ”

À la fin de la chanson, Grohl a déclaré à la foule, qui comprenait des membres de Westboro en colère: «Cela prend toutes sortes. Peu m’importe si vous êtes noir ou blanc ou violet ou vert, que vous soyez Pennsylvanien ou Transylvanien, Lady Gaga ou Lady Antebellum, hommes aimant les femmes et les femmes aimant les hommes et les hommes aimant les hommes et les femmes aimant les femmes – vous savez tous nous aimons regarder ça. Mais ce que je voudrais dire, c’est que Dieu, bénissez l’Amérique, vous tous! “

La farce que Nirvana a joué sur un chanteur de karaoké

Bien que Grohl soit considéré comme un gars sympa, il a commis de graves erreurs dans son passé. Lors d’une interview avec iHeart Radio, Grohl a raconté l’histoire d’une farce qui le hante encore aujourd’hui. Un soir, alors que Nirvana commençait à peine à être reconnu pour son talent, Grohl sortit avec Kurt Cobain, Krist Novoselic et l’ex-femme de Novoselic, Shelli Dilley, pour une soirée karaoké.

«À l’époque, nous étions en quelque sorte soignés par toutes ces différentes maisons de disques», a déclaré Grohl. «Nous devenions [bid] par tous ces [record labels]… Mais nous avions tellement de cartes de type A&R. Et nous avons perdu un soir et avons donné une carte de type A&R à un chanteur de karaoké. »

Grohl a continué à expliquer. “C’est mauvais”, a-t-il dit. “… Je ne me souviens pas lequel – c’était Kurt ou moi ou Krist – et nous l’avons donné sous l’impression que nous étions un gars A&R et que nous allions la rendre célèbre.”

Mais ne pensez pas que Grohl se moque toujours de sa méchante blague. Il a admis qu’il se sent toujours mal à propos de tout cela. “J’y pense encore”, a déclaré Grohl. «… J’ai l’impression que cette personne a toujours cette carte. …Bon sang.”

Bien que la farce que Grohl et ses amis aient joué était assez terrible, il est bon de savoir qu’il n’est pas aussi parfait qu’il n’y paraît. Même les célébrités font des erreurs, et cette farce est celle que regrette Grohl à ce jour.