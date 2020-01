David Ayer dévoile un nouveau regard sur les paradémons dans «Suicide Squad»

David Ayer a révélé un nouveau regard sur les Parademons qu’il avait l’intention d’utiliser pour son film de super-héros de 2015, Suicide Squad.

Plus tôt dans la journée, David Ayer a répondu à une question d’un fan concernant une série d’images qui ressemblaient étrangement à Parademons. Le fan a demandé si les créatures sur les images étaient destinées à être les serviteurs de l’antagoniste principal de la Suicide Squad, Enchantress. David Ayer a révélé qu’ils l’étaient et qu’ils étaient en fait des Parademons, les fantassins de Darkseid.

Comme la plupart des films qui le suivront, Suicide Squad de David Ayer a subi plusieurs changements suite à la réception mitigée de Batman v Superman: Dawn of Justice. Comme beaucoup de ces films, cependant, il peut être difficile de dire où s’est terminée la vision originale de David Ayer pour le film et où la version studio de celle-ci a commencé. Mais en raison des Tweets du réalisateur, nous savons que, au moins à un moment donné, Suicide Squad aurait eu Parademons servant comme l’un des principaux antagonistes. Maintenant, grâce à David Ayer, nous avons un nouveau regard sur les Parademons qui seraient apparus dans le film.

Vous pouvez voir l’image de David Ayer’s Parademons pour Suicide Squad ci-dessous:

Il s’agit d’une maquette de tête de paradémon imprimée en 3D. J’ai pris cette image sur mon Nikon. https://t.co/MWhsoWIQnc pic.twitter.com/vTjufRaCI0

– David Ayer (@DavidAyerMovies) 21 janvier 2020

Que pensez-vous tous de ces images? Aimeriez-vous voir Parademons dans David Ayer’s Suicide Squad? Vaut-il mieux sauver les Parademons pour Justice League? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Le premier Suicide Squad a suivi une équipe de surveillants recrutés par le gouvernement pour une dangereuse mission d’opérations noires en échange de réductions de peine. La distribution de l’ensemble comprenait Will Smith dans Deadshot, Margot Robbie dans Harley Quinn et Jared Leto dans The Joker. James Gunn devrait livrer la nouvelle version de la Suicide Squad dans son prochain film.

Écrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad stars David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021.

Source: Twitter

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC