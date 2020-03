David Beckham a une fois donné à Victoria Beckham un cadeau de Saint-Valentin de 8 millions de dollars

Chaque année, les couples du monde entier profitent de la Saint-Valentin pour exprimer leur amour et montrer à leurs partenaires pourquoi ils sont si spéciaux pour eux. Le stress de choisir le cadeau parfait pour la Saint-Valentin peut être intense pour les personnes en couple.

Imaginez être un couple de célébrités et faire face à l’examen minutieux de votre autre significatif et de tous ses fans lors de la remise de cadeaux.

Heureusement, David Beckham a la réputation de dépasser les attentes en matière de cadeaux pour la Saint-Valentin. Découvrez les détails entourant le cadeau que David Beckham a reçu pour sa femme qui a provoqué tant de conversations et peut-être un peu d’envie.

L’histoire d’amour de David et Victoria Beckham

Victoria Bekham et David Beckham | Images de Marc Piasecki / GC

David Beckham a rencontré sa future épouse à la fin des années 90 lors d’un événement caritatif à Manchester. Un an plus tard, le couple a annoncé la nouvelle de leurs fiançailles et leur intention de se marier. En mars 1999, le couple a donné naissance à leur premier enfant, Brooklyn.

Le couple s’est officiellement marié quelques mois plus tard en juillet. Le mariage a eu lieu dans un château et Victoria Beckham ressemblait à une princesse dans sa robe Vera Wang.

En 2002, le deuxième fils du couple, Roméo, est né. En 2005, le troisième enfant de David et Victoria Beckham, Cruz, rejoint la famille. En 2011, leur plus jeune enfant, Harper, est né. Au fil des ans, la famille Beckham a déménagé et profité de plusieurs maisons différentes, mais l’amour des médias pour le couple reste toujours le même. Le couple vient de célébrer son 20e anniversaire de mariage, et ils semblent vraiment encore très amoureux.

Don de 8 millions de dollars de David Beckham

La riche histoire de David et Victoria Beckham ensemble et leur engagement indéfectible l’un envers l’autre prévalent dans tout ce qu’ils font. L’amour du couple est très apparent à chaque fois qu’ils sont photographiés ensemble ou vus en public. L’un des récents cadeaux de la Saint-Valentin de David Beckham a clairement montré l’amour et le dévouement de David Beckham pour sa femme.

Il y a quelques années, David Beckham a offert à sa femme un magnifique collier d’une valeur de 8 millions de dollars. Le collier contient une quantité folle de rubis et de diamants. Le cadeau de la Saint-Valentin a fait la une des journaux et de l’histoire. Néanmoins, l’ancienne Spice Girl a l’air absolument incroyable lorsqu’elle est représentée portant le bijou exquis.

Qu’est-ce que David Beckham a obtenu Victoria Beckham?

Bien qu’il ne soit pas clair quels cadeaux ont été offerts entre le couple lors de la Saint-Valentin, il était toujours évident que la maison Beckham célébrait cette journée spéciale. Victoria Beckham a partagé des photos d’un petit-déjeuner pour la Saint-Valentin avec des fleurs et des décorations sur le thème de l’amour. Le plus jeune enfant du couple, Harper, était au centre de la célébration de la Saint-Valentin.

Victoria Beckham n’a peut-être pas partagé ce que son mari lui a offert, mais ses fans et ses adeptes ont certainement apprécié de voir le sommet de la lettre que sa fille lui a donnée. David Beckham a commémoré les nombreuses années d’amour dont il a pu profiter avec sa femme en partageant une photo du couple qui s’embrasse joyeusement. La journée semblait être remplie d’affection et de proches.

La Saint-Valentin est censée être une journée consacrée à la célébration de l’amour, mais elle peut parfois devenir stressante lorsque vous recherchez le cadeau parfait. Aucun cadeau ne sera jamais aussi comparable au bijou extravagant de plusieurs millions de dollars que David Beckham a si amoureusement offert à sa femme.

Les bijoux semblent être une représentation fidèle de l’amour profond du couple l’un pour l’autre. Gardez un œil sur le célèbre couple et leur famille pour voir où leur amour et leur passion les mèneront ensuite.