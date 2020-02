David Beckham et le souvenir romantique qu’il chérit

David Beckham a récemment partagé qu’après vingt ans de mariage, il avait encore un petit signe d’amour qu’il chérissait de la première rencontre du couple.

Voici l’histoire adorablement attachante, directement de la superstar du football de 44 ans lui-même.

Leur ascension au statut de couple de célébrités

Réunie en 1997 et mariée en 1998, la parade nuptiale des Beckham a été intense et tourbillonnante. Une fois qu’ils se sont réunis, il n’a pas fallu longtemps avant que l’ancienne Spice Girl (Posh Spice) et Beckham ne deviennent un élément de célébrité. À un moment donné, ils ont obtenu le surnom de «Posh & Becks» de la presse.

Victoria, en écrivant une lettre à son jeune moi pour British Vogue en 2016, a déclaré: «Pendant que les autres footballeurs se tiennent au bar en train de boire avec leurs amis, vous verrez David se tenir à l’écart avec sa famille. (Il n’est même pas dans la première équipe à ce stade – vous êtes la célèbre.) Et il a un sourire si mignon. Vous aussi, vous êtes proche de votre famille et vous penserez à quel point il se sent semblable à vous. »

Le couple et leurs enfants

David Beckham était une star montante du football lorsqu’il a rencontré Victoria en 1997. Annonçant leurs fiançailles en 1998, le couple a tout de suite commencé à fonder une famille. Quelques mois seulement avant leur mariage, ils ont accueilli leur premier fils, Brooklyn Beckham. Les enfants ont continué à venir après cela: Romeo Beckham, né en 2002, Cruz Beckham, né en 2005, et leur fille unique Harper Beckham, née en 2011.

Le créateur de mode de 45 ans a plaisanté sur Jimmy Kimmel Live! en 2019, «J’ai tellement d’enfants. Tant d’enfants… c’est moins une question de parentalité et plus de contrôle des foules quand il s’agit d’un si grand nombre. Les quatre enfants amènent tous leurs amis à la maison. Quand nous rentrons à la maison à la fin de la journée, il y a toujours beaucoup, beaucoup d’enfants. Et je pense que l’objectif principal est de s’assurer qu’ils partent tous les mains vides et que l’art est toujours sur le mur. »

Comment ils se sont rencontrés et le souvenir que Beckham a gardé

David Beckham a visité The Tonight Show avec Jimmy Fallon et la conversation a tourné autour de la façon dont il a rencontré sa femme de vingt ans.

“Je l’ai rencontrée pour la première fois, elle est venue me voir dans un match à Londres avec son manager de l’époque et l’une des autres Spice Girls, Sporty Spice”, se souvient David. «Nous les connaissions, évidemment, car ils étaient assez gros à l’époque, et je m’installais à l’époque dans l’équipe de Manchester United, mais nous avions tous notre Spice Girl préférée. C’était donc la première fois que je la rencontrais. »

«Elle était évidemment ma préférée», a-t-il dit à propos de sa femme. “Ça pourrait être un peu gênant si ce n’était pas le cas.” Bien qu’il n’ait pas eu l’occasion de lui parler ce jour-là, il en a profité la prochaine fois qu’elle est passée.

“Elle est revenue à Manchester pour regarder un autre match et elle a bu quelques verres. J’ai donc décidé d’essayer d’obtenir son numéro”, a poursuivi David. “Nous avons discuté pendant environ une heure dans le salon des joueurs et elle était en fait dans le train ce jour-là, alors elle a écrit son numéro sur son billet de train. Ce que j’ai encore. “

L’animateur Jimmy Fallon a été touché par la sentimentalité de David.

“Vous avez gardé le ticket?” Demanda Fallon. “C’est tellement cool que tu as gardé ça, c’est incroyable. Et vous voilà, 20 ans plus tard. »

David a ajouté: “Vingt ans plus tard et quatre enfants plus tard.”

