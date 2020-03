David Beckham rend hommage au prince Harry à propos de la paternité

David Beckham et Prince Harry sont deux papas très célèbres. Beckham est père de famille depuis plus de 20 ans et il a quatre enfants avec sa femme, Victoria. Pendant ce temps, le prince Harry est un nouveau père qui vient d’accueillir son premier enfant en 2019 avec Meghan, duchesse de Sussex.

Beckham est clairement plus expérimenté en matière de parentalité, et la légende du football semble avoir observé les compétences parentales du prince Harry. En fait, Beckham a de belles choses à dire sur la façon dont le prince Harry gère ses responsabilités de père.

Le prince Harry rêvait d’être papa depuis longtemps

Prince Harry | Adrian Dennis / .

Le prince Harry a passé une grande partie de sa vie adulte à être étiqueté comme un «enfant sauvage». On le voyait souvent aller dans des clubs et sortir avec différentes femmes. Le prince Harry a également fait la une des journaux à plusieurs reprises pour ses diverses bouffonneries.

Malgré son image de célibataire éternel, il rêvait d’être père depuis très longtemps. En 2012, il a partagé: «J’aspire aux enfants depuis que je suis très, très jeune. J’attends de trouver la bonne personne et quelqu’un qui est prêt à prendre le travail. “

En 2016, il a également déclaré qu’il était ravi de penser à avoir des enfants à l’avenir. Il a dit: «Je ne peux pas attendre la journée. Donc, vous savez, ce sera fantastique. J’ai un enfant en moi. Je veux garder ça. J’adore les enfants. J’apprécie tout ce qu’ils apportent à la fête. Ils disent simplement ce qu’ils pensent. »

Il semble qu’il ait finalement trouvé la «bonne personne» à Meghan. Le couple est sorti juste un an avant de se fiancer. En comparaison, son frère, le prince William, a courtisé Kate, duchesse de Cambridge pendant sept ans.

Comment la paternité a été pour le prince Harry

Meghan a donné naissance à leur premier enfant, Archie, en mai 2019.

Alors que le prince Harry et Meghan sont généralement très privés de ce qui se passe dans leur maison, il y a eu des indices ici et là sur le genre de père que le prince Harry est.

Par exemple, une source a partagé il y a plusieurs mois que le prince Harry est un père très actif. Il aidait également beaucoup Meghan pendant sa grossesse et lorsqu’elle devait s’adapter à la vie quotidienne après l’accouchement.

Pendant ce temps, le prince Harry a également moins de plaintes concernant la paternité que son frère aîné, le prince William.

David Beckham a parlé au prince Harry de la paternité

Le prince Harry et Beckham sont des amis proches depuis des années. Les deux ont fait beaucoup de charité ensemble, et les Beckham ont même été invités au mariage du prince Harry.

En tant que tel, de nombreux fans se demandaient si Beckham avait révélé qu’il avait parlé au prince Harry de la vie parentale, en particulier après que le prince Harry et sa femme aient décidé de déménager en Amérique du Nord.

“Je n’ai pas parlé à Harry de son déménagement”, a déclaré Beckham à Entertainment Tonight. «Je pense qu’il aime être un jeune père pour la première fois et c’est ce dont nous avons toujours parlé. Lorsque vous êtes parent, cela change tout pour vous. Il a toujours besoin d’être heureux. »

David Beckham pense que le prince Harry est un père «incroyable»

“Le voir devenir un grand père, c’est une chose dont il s’est toujours soucié. J’espère juste que Harry va bien et qu’il deviendra le meilleur père », dit David Beckham à propos de son ami le prince Harry pic.twitter.com/z8gREPGJt3

– AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 27 février 2020

Beckham a élevé quatre enfants, alors il sait certainement une chose ou deux sur ce que signifie être un bon père. Les 44 ans semblent approuver les compétences parentales du prince Harry.

Beckham a récemment fait l’éloge de son ami à Entertainment Tonight, en disant: «Nous l’aimons et c’est une personne incroyable – et c’est la chose la plus importante – mais je suis fier de le voir grandir en tant qu’individu et être cette personne que chaque père veut être. Chaque père veut aimer ses enfants et c’est ce que je vois avec lui. “