David Benavidez et Kate Griffith, stars de Temptation Island, disent que les contrecoups négatifs les ont rapprochés

Après la façon dont David Benavidez s’est comporté lors de la saison 2 de Temptation Island et la façon dont Kate Griffith lui a résisté au feu de joie final, les fans ont pensé que les deux ne se remettraient jamais ensemble.

Cependant, le couple a depuis annoncé qu’ils sortaient actuellement au grand dam de plusieurs téléspectateurs. Après quelques semaines, David et Kate sont allés sur Instagram Live pour répondre aux questions et clarifier leur situation actuelle.

David Benavidez, Kate Griffith | John Tsiavis

David Benavidez et Kate Griffith sur «Temptation Island»

Le couple né dans le New Jersey, David Benavidez et Kate Griffith, sortaient ensemble depuis trois ans et s’étaient rendus sur Temptation Island pour essayer de faire la même chose. David est presque immédiatement tombé dans la tentation et s’est douché avec une fille, puis a embrassé quelqu’un d’autre nu.

Il a ensuite coupé les choses avec eux deux et poursuivi les choses avec un autre single, Toneta Morgan. Lorsque son séjour sur l’île a pris fin, David a choisi de partir avec Toneta, et ils ont également vécu ensemble à Los Angeles pendant un petit moment.

Pendant ce temps, Kate a exploré une connexion avec Dominique Price mais a quitté l’île célibataire. Quelques mois plus tard, Toneta a dénoncé David aux retrouvailles pour l’avoir utilisée parce qu’il aurait voulu devenir mannequin et acteur.

Samantha Hoffman, la femme avec qui il s’est douché, a ensuite affirmé qu’elle et David avaient eu des relations sexuelles pendant qu’il tentait de réparer sa relation avec Kate. La veille de Noël, après quelques semaines de spéculations, Kate et David ont annoncé sur leurs comptes Instagram qu’ils étaient de retour ensemble.

David Benavidez et Kate Griffith ont expliqué pourquoi ils sont allés sur «Temptation Island»

Le 16 janvier 2020, le couple est allé sur le compte Instagram de David pour répondre aux questions. Ils ont commencé par expliquer pourquoi ils ont participé à l’émission. Selon le couple, Kate était basée à Miami, en Floride, et David vivait dans le New Jersey, donc les deux sortaient ensemble depuis longtemps.

Une fois qu’ils ont décidé pour Kate d’emménager avec David, leur relation est devenue difficile car Kate a dû faire face à de nouveaux éléments et à un changement de carrière. David a accepté et a déclaré qu’ils avaient sous-estimé le coup que le stress allait subir sur leur relation, alors ils ont décidé d’aller sur Temptation Island.

David Benavidez et Kate Griffith disent que le contrecoup négatif les a rapprochés

Lorsqu’on lui a demandé comment les deux géraient les critiques des médias sociaux, David a admis que c’était difficile. Kate a accepté et a dit que les gens étaient méchants avec elle, mais elle essaie de l’ignorer.

Cependant, elle a réalisé qu’elle le laissait s’asseoir avec elle au lieu de pouvoir le laisser partir immédiatement. Même si les derniers mois ont été difficiles, David a noté que cela les avait également rapprochés en tant que couple.

David Benavidez et Kate Griffith expliquent comment «Temptation Island» les a changé

Même s’ils ont reçu beaucoup de critiques de leur représentation sur Temptation Island, le couple a admis que l’expérience les avait changé pour le mieux.

Kate a déclaré qu’ils étaient «plus forts, se comprenaient mieux et communiquaient mieux», ainsi que les problèmes rencontrés dans l’émission. En outre, elle a noté que David s’ouvrait davantage à elle et qu’ils avaient des conversations difficiles pour la première fois dans leur relation.

David Benavidez et Kate Griffith n’ont aucun intérêt à faire des interviews à la presse

Lorsque Samantha et Dominique sont apparus sur le podcast Reality Steve, l’hôte a noté que David et Kate l’avaient fantôme. Dans Instagram Live, Kate a déclaré qu’elle n’avait pas mené à bien l’interview parce que “cela n’avait pas de sens” de ressasser des choses anciennes qu’elle et David avaient déjà travaillées.

De plus, Kate a l’impression que les écrivains tordent ses mots. David a accepté et a déclaré qu’ils étaient bien placés et ne voulaient que progresser.