David Bowie a dit que Jimmy Page lui avait donné le riff des «Supermen» 5 ans avant de l’enregistrer

Si vous avez déjà plongé dans les jours pré-Led Zeppelin de Jimmy Page, il semble qu’il ait en fait joué avec tout le monde sur la scène londonienne au milieu des années 1960. En tant que guitariste de session de haut niveau de cette époque, Page a travaillé sur les bandes originales de films de James Bond et des Beatles en plus des enregistrements de The Who et The Kinks.

En fait, il a joué sur des sessions avec tous ces noms – plus les Rolling Stones et Petula Clark – avant la fin de 1964. Lorsque le calendrier est passé à 1965, Page était tout aussi omniprésent. Avant la fin de cette année, il travaillait avec Nico, Marianne Faithfull et Them.

Mais les fans de rock classique voudront prendre une note spéciale d’une page de janvier -65 jouée avec un groupe appelé les Manish Boys. Ce groupe comprenait un chanteur de David Bowie, 18 ans. Et, selon Bowie, Page (alors âgé de 21 ans) lui a donné un riff que Bowie utiliserait à deux reprises.

David Bowie a rappelé le «généreux» Jimmy Page lui passant le riff

David Bowie se bloque lors d’une fête à la maison en janvier 1971. | Earl Leaf / Archives Michael Ochs / .

Shel Talmy, qui a produit Kinks et Who records à cette époque, semblait toujours avoir Page en attente pour les sessions d’enregistrement. Donc, personne n’aurait été surpris lorsque Talmy a réservé Page pour la session Manish Boys au cours de laquelle ils ont enregistré “I Pity the Fool”.

En regardant en arrière à cette date, Bowie a rappelé que le jeune as de la session Page était enthousiasmé par une nouvelle boîte à fuzz qu’il avait achetée. (Page l’a joué sur “I Pity the Fool.”) Mais, plus important encore, Bowie a déclaré que Page lui avait préparé un riff qu’il avait ensuite utilisé dans “The Supermen”, la dernière coupe de The Man Who Sold the World.

“Il était très excité par [the fuzz box]», A déclaré Bowie dans une interview. «Et il était assez généreux ce jour-là. Il a dit: «Écoutez, j’ai ce riff mais je ne l’utilise pour rien, alors pourquoi ne l’apprends-tu pas et ne vois-tu pas si tu peux en faire quelque chose?»

Bowie l’a en fait appris. Et cinq ans plus tard, il est apparu comme le riff pulsatoire et hypnotique de “The Supermen”. (Vous pouvez certainement imaginer Page jouant un tel riff.) Mais Bowie a dit que ce n’était pas la dernière fois qu’il l’utilisait.

Bowie a de nouveau utilisé le riff sur «Dead Man Walking»

Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones de Led Zeppelin rient en enregistrant «Led Zeppelin II», mai 1969. | Charles Bonnay / The LIFE Images Collection via .

Personne n’a jamais eu besoin de dire à Page la puissance d’un grand riff. L’homme qui a conçu les crochets épiques de “Whole Lotta Love” et “Kashmir” (ce dernier dont Page a appelé son plus grand avec Led Zeppelin) a su transformer les riffs en or.

Donc, à certains égards, il est étrange qu’il fasse passer le riff utilisé par Bowie avec un si grand effet sur “The Supermen”. Selon Bowie, le riff n’est pas mort avec ce morceau classique. “J’ai utilisé [the riff] depuis lors », a déclaré Bowie dans la même interview à propos de cette session. “Ça ne m’a jamais déçu.”

Bowie faisait référence à son utilisation dans «Dead Man Walking», une chanson qu’il avait publiée en 1997 sur son album Earthling. (Il peut être difficile pour certains auditeurs de le découvrir ici.)

Dans l’ensemble, le jour où Jimmy Page a rencontré David Bowie a produit des histoires incroyables. Il s’agissait de ce que vous attendez de la rencontre de deux des personnalités les plus influentes du rock.

Voir aussi: The Rocking Jimmy Page Single From 1965 That Featured Page on Vocals