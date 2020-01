David Broncano et l’équipe de «The Resistance» apparaîtront dans «Love is Forever»

* En préparation

Le Fruit Square a reçu des visiteurs inattendus, tout comme Atresmedia l’a annoncé sur ses réseaux sociaux. L’équipe qui dirige «The Resistance», l’espace Movistar + à succès dirigé par David Broncano, a été sur le tournage de «Amar es para siempre» pour enregistrer un camée inattendu. De cette façon, lorsque l’épisode sera diffusé, les téléspectateurs pourront vivre un croisement de chaîne inattendu et c’est que la fiction Antena 3 mettra en vedette l’un des visages les plus en vue et les plus connus de la plate-forme de paiement Movistar +.

Équipe de «The Resistance» dans «Love is Forever»]

De cette façon, David Broncano, Ricardo Castella, Jorge Ponce et Grison ont été les professionnels de «The Resistance» invités à la fiction que DiagonalTV produit pour Antena 3. Ceux-ci ne seront pas seuls et qui seront accompagnés sur ce camée par le célèbre et mythique acteur Fernando Esteso et les interprètes chevronnés de la série quotidienne Jose Antonio Sayagués, Manu Baqueiro et Anabel Alonso, qui jouent respectivement Pelayo, Marcelino et Benigna. Pour l’instant, nous savons peu de choses sur l’intrigue qu’ils mèneront, mais il est sûr que ce sera plein de clins d’œil au “Late Late Show” auquel ils participent.

