David Bruckner de Southbound dirigera le redémarrage de Hellraiser

Alors que de nombreux fans peuvent être préoccupés par la décision de redémarrer le légendaire film d’horreur de Clive Barker Hellraiser, ils devraient mettre de côté certaines de ces préoccupations en tant que chouchou indépendant David Bruckner (Le rituel) a signé pour diriger le nouvel épisode de Spyglass, selon Deadline.

La franchise, qui a commencé en 1987 avec le film basé sur la nouvelle de Barker Le cœur infernal, a raconté l’histoire d’un homme qui a ouvert une porte vers une autre dimension qui a entraîné la destruction de son corps par les cénobites, des créatures de l’enfer qui accordent des plaisirs sadomasochistes à ceux qui les invoquent à l’aide d’une mystérieuse boîte à puzzle. Les Cenobites sont dirigés par Pinhead, le visage de la franchise qui agirait comme le principal antagoniste des neuf suites.

Le nouveau redémarrage devait initialement être scénarisé et produit par David S. Goyer (Terminator: Dark Fate) mais maintenant le script est écrit par Ben Collins et Luke Piotrowski sur un traitement d’histoire de Goyer, qui est toujours attaché à produire à travers sa bannière Phantom Four aux côtés de Keith Levine.

Bruckner a éclaté en 2007 avec l’horreur de science-fiction bien reçue Le signal, pour lequel il a été nominé pour un prix Independent Spirit John Cassavetes, et a continué à contribuer au premier épisode de la trilogie d’horreur d’anthologie, V / H / S, et le célèbre succès d’anthologie TIFF Vers le sud et le thriller surnaturel de Netflix Le rituel. Son prochain film, La maison de nuit, a été présenté à Sundance en janvier, après de très bonnes critiques de la part des critiques et devrait faire ses débuts plus tard cette année.

Spyglass financera, développera et accélérera Hellraiser pour une distribution en salles dans le monde entier. Keith Levine produira aux côtés de Goyer via la bannière Phantom Four. Le vice-président du développement et de la production de Spyglass, Chris Stone, supervisera le projet.