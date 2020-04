David Bruckner pour ouvrir la boîte de puzzle et refaire “Hellraiser”!

Bloody Disgusting peut confirmer les dernières nouvelles de THR selon lesquelles l’équipe de tournage derrière la sensation du Sundance Film Festival The Night House se réunit pour s’attaquer à la réimagination de Spyglass Media du classique de l’horreur des années 1980, Hellraiser.

David Bruckner, qui a réalisé Night House et The Ritual ainsi que des sections des anthologies d’horreur de Bloody Disgusting V / H / S et Southbound, dirigera le long métrage qui aura un scénario de Ben Collins et Luke Piotrowski.

Collins et Piotrowski étaient derrière notre spin-off V / H / S, SiREN, ainsi que le thriller phénoménal de passage à l’âge adulte Super Dark Times. Le duo a également scénarisé la prochaine collaboration des Sœurs de Samhain, Bloody et Fangoria, dirigée par Gregg Bishop de SiREN.

David Goyer, l’un des producteurs de Night House, écrit l’histoire et produit via sa bannière Phantom Four aux côtés de Keith Levine.

Hellraiser a été écrit et réalisé par Clive Barker, adaptant sa propre nouvelle, The Hellbound Heart. Comme expliqué par THR, le film de 1987 a présenté au public une boîte à puzzle qui ouvre une passerelle vers un monde horrible et libère des Cénobites, des êtres mutilés voués à la torture et dirigés par un surnommé Pinhead.

Spyglass développe également le prochain Scream avec d’autres cinéastes V / H / S et Southbound, Radio Silence, qui a également dirigé la comédie d’horreur hilarante Ready or Not.