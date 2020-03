David Byrne est réapparu sur «Saturday Night Live» après plus de 30 ans

David Byrne il a l’une des trajectoires les plus importantes du monde de la musique pour de très bonnes raisons. Les années passent et leur talent ne cesse d’étonner et de remplir les scénarios où il se présente. Cependant, Il y a des scénarios qui ont dû attendre de nombreuses années pour le recevoir à nouveau, c’est le cas de Saturday Night Live, un scénario dans lequel le grand Byrne a été présenté le samedi 29 février pour la première fois en plus de 30 ans.

C’est comme ca, La dernière fois que David Byrne a apprécié dans SNL, c’est arrivé après 1989, lorsque l’artiste venait de sortir son album Rei Momo. Il a plu depuis lors, non? Eh bien, l’attente a été longue mais cela en valait la peine. Une merveilleuse version des classiques Talking Heads “Once in a Lifetime”, ainsi que l’interprétation du thème qu’il a fait en collaboration avec la Brighton Port Authority, Toe Jam, étaient les deux performances que Byrne a osé avec ses musiciens pour ravir le public.

L’apparition de l’artiste sur Saturday Night Live incluait également sa participation à une esquisse de programme, mais en dehors de ses performances musicales, la chose la plus importante qui nous a laissé son retour à SNL était que, selon le panneau d’affichage, Byrne a annoncé que son spectacle américain Utopia (celui qu’il a récemment présenté au Metropolitan Theatre) reviendra à partir de septembre pour entamer une tournée de 17 semaines, se terminant fin janvier 2021.

À propos, en 2021, la première de la version cinématographique de l’émission est également attendue, qui sera présentée au grand écran par Spike Lee lui-même.

Maintenant, allons-y avec la musique, Voici les vidéos du retour tant attendu du grand David Byrne sur l’un des programmes les plus importants de la télévision gabacha.