David Chang sert – / Film

Nourriture délicieuse et Danny McBride – que demander de plus à la deuxième saison de Ugly Delicious? Chef primé James Beard David Chang et réalisateur oscarisé Morgan Neville (Vous ne serez pas mon voisin?) Revenez pour servir plus de bonté délicieuse dans la bande-annonce de Ugly Delicious saison 2, qui voit Chang étendre ses frontières et élargir sa rotation d’invités célèbres qui l’accompagnent dans ses aventures culinaires. Regardez la bande-annonce de Ugly Delicious saison 2 ci-dessous.

Ugly Delicious Saison 2 Bande-annonce

Steak, nourriture pour bébé et testicules d’agneau, oh mon Dieu! Après avoir mis en lumière des plats réconfortants comme la pizza, les tacos et le dîner de Thanksgiving lors de la première saison, la saison 2 de Ugly Delicious explore une variété encore plus grande de plats.

Des épisodes mettant en vedette la cuisine indienne, le steak et plus suffisent à vous faire baver, avec le chef David Chang explorant encore plus de pays dans la série documentaire Netflix aux côtés d’invités spéciaux comme Nick Kroll, Aziz Ansari, Danny McBride, Padma Lakshmi, Helen Rosner, Chris Ying, et Bill Simmons. Mais la saison devient également un peu personnelle, la série explorant la paternité imminente de Chang et la façon dont la nourriture contribue à créer des communautés soudées.

«Sans communauté, un restaurant, c’est quoi? Manger », explique l’un des invités de Chang. Bien que cela ne semble pas si mal, c’est agréable de voir Chang entrer en contact avec ses racines et les aspects communs de la cuisine.

Voici le synopsis de Ugly Delicious Season 2:

La deuxième saison continue de mettre à l’épreuve nos papilles et nos esprits alors que le chef Chang parcourt le monde avec des écrivains et des chefs, des militants et des artistes, qui utilisent la nourriture comme un véhicule pour briser les barrières culturelles, lutter contre les idées fausses et découvrir des expériences partagées. Et cette saison s’aventure dans plus de l’inconnu, y compris le monde de la parentalité alors que Chang se prépare à devenir un père pour la première fois. Les invités spéciaux incluent Nick Kroll, Aziz Ansari, Padma Lakshmi, les écrivains culinaires Helen Rosner et Chris Ying, Danny McBride, Bill Simmons et Dave Choe, entre autres.

La deuxième saison de Ugly Delicious en avant-première sur Netflix le 6 mars 2020.

