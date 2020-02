David Cronenberg a un podcast – / film

Albert Shin’S Disparition à Clifton Hill est un curieux cas canadien d’enlèvement, de souvenirs refoulés et des effets exaspérants des chutes de Niagra. IFC Midnight a obtenu les droits de distribution après que des réactions positives soient sorties du Festival international du film de Toronto de l’année dernière, louant l’esthétique nu-noire du film. Je ne l’ai pas encore regardé moi-même, mais une bande-annonce antérieure peint une ambiance de petite ville sous le ventre alors qu’une femme tente de donner un sens aux questions de son enfance. Les réponses, je peux seulement le supposer, ne sont ni faciles à analyser ni particulièrement rassurantes étant donné la nature tragique de ses souvenirs obsédants.

Aujourd’hui sur / Film, nous avons un extrait exclusif du film de Shin, qui présente David Cronenberg dans un endroit rare agissant devant la caméra. Découvrez la scène ci-dessous.

Disparition à Clifton Hill Clip

Ce que je suppose que nous venons de voir, c’est Abby (Tuppence Middleton) et la première rencontre de Walter (Cronenberg), Abby étant la femme qui rentre chez elle et est sûre de se souvenir avoir été témoin d’un enlèvement. Maintenant, c’est des années plus tard, et nous ne pouvons que présumer que Walter – qui se réfère à lui-même comme «l’historien de la ville» – l’aidera dans ses recherches lorsque les pièces du puzzle se mettront en place. Qui sait, peut-être qu’elle sera même invitée sur son podcast “Over The Falls?” N’est-ce pas ainsi que commencent toutes les bonnes amitiés? Euh, si Abby et Walter finissent par être des amis et non des adversaires étant donné le passé supposé peu recommandable de la ville.

Certes, ce n’est qu’un avant-goût du mystère de Shin. Où David Cronenberg passe son temps à faire de la plongée sous-marine pour les reliques englouties des générations plus âgées. Là où les garçons borgnes erraient autrefois, où les bars locaux invitent les clients minables et où tout le monde retourne chez lui. Peut-être pour une raison, si cette raison est la justice attendue depuis longtemps et le nettoyage d’une conscience malsaine.

Disappearance At Clifton Hill verra sa sortie le 28 février 2020, à la fois dans une capacité théâtrale limitée et sur les principales plates-formes VOD.

Consultez le synopsis complet ci-dessous:

Après la mort de sa mère, Abby (Tuppence Middleton, The Imitation Game, Downton Abbey), une jeune femme troublée au passé mouvementé, revient dans sa ville natale de Niagara Falls et dans le motel délabré que sa famille dirigeait. Là-bas, elle se retrouve à nouveau entraînée dans un mystère qui la hante depuis son enfance: qu’est-il arrivé au jeune garçon qu’elle a vu violemment enlevé dans les bois il y a vingt-cinq ans?

Alors qu’Abby entreprend de découvrir la vérité, elle doit affronter à la fois une conspiration choquante et enfouie depuis longtemps qui va aussi loin que les chutes elles-mêmes ainsi que ses propres démons intérieurs.

Hérissé d’un air de menace surréaliste, ce thriller imprégné d’humeur est une boîte de puzzle psychologique alléchante qui se déroule dans le domaine hallucinatoire entre la réalité et la perception.

