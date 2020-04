David F. Sandberg présente de près l’œuf de Pâques de Batman

Shazam! Le réalisateur David F. Sandberg s’est rendu sur Twitter pour partager de plus près un œuf de Pâques Batman présenté dans le film.

Shazam de David F. Sandberg! ouvert l’année dernière à la critique acclamée pour sa nature imaginative et ludique ainsi que son insistance à ne pas être complètement lié à l’univers étendu de DC. Shazam !, bien qu’existant dans les limites du DCEU, ne s’appuyait pas nécessairement sur l’univers cinématographique dont il faisait partie. Au lieu de cela, le film de David F. Sandberg a décidé de faire sa propre chose tout en référençant occasionnellement les autres héros qui résidaient dans son univers comme Batman et Superman.

Alors que la référence la plus célèbre de Shazam! À d’autres personnages du DCEU est Superman, qui apparaît à la fin du film, il y a un autre clin d’œil à Batman que David F. Sandberg vient de nous donner de plus près. Passons à Twitter, le Shazam! Le réalisateur a partagé de plus près un œuf de Pâques de Batman qui apparaît dans la chambre de Freddy Freeman. L’œuf de Pâques en question se trouve sur un journal Daily Planet qui fait référence à la façon dont le crime à Gotham continue de monter en flèche. Vous pouvez consulter le tweet de David F. Sandberg sur l’œuf de Pâques de Batman ci-dessous.

Accessoire de la chambre de Freddy. Gotham doit vraiment faire quelque chose pour résoudre son problème de criminalité. #QuarantineWatchParty #Shazam pic.twitter.com/kbjZtUxrNG

– David F. Sandberg (@ponysmasher) 2 avril 2020

La copie du journal met en évidence la tension politique qui règne dans la ville natale de Batman, la légende de l’image révélant que les responsables de Gotham City reconsidèrent un couvre-feu à l’échelle de la ville qui, espérons-le, réduirait le taux de criminalité. David F. Sandberg a tweeté cette image lors d’un Shazam! fête de la quarantaine, qui a eu lieu sur Twitter. Aux côtés de l’œuf de Pâques de Batman, David F. Sandberg a partagé des tonnes d’informations sur le film, y compris une toute nouvelle photo de Zachary Levi et que Seth Green avait un caméo dans le film de super-héros.

Que pensez-vous de cet œuf de Pâques Batman du film de David F. Sandberg? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Voici le synopsis officiel du Shazam! film:

Nous avons tous un super-héros en nous, il faut juste un peu de magie pour le faire ressortir. Dans le cas de Billy Batson (Angel), en criant un mot – SHAZAM! – ce gamin adoptif de 14 ans peut devenir le super héros Shazam (Levi) adulte, gracieuseté d’un ancien sorcier. Encore un enfant dans l’âme – à l’intérieur d’un corps déchiré et divin – Shazam se délecte de cette version adulte de lui-même en faisant ce que tout adolescent ferait avec des super pouvoirs: amusez-vous avec eux! Peut-il voler? At-il une vision aux rayons X? Peut-il tirer des éclairs de ses mains? Peut-il sauter son test d’études sociales? Shazam se propose de tester les limites de ses capacités avec l’insouciance joyeuse d’un enfant. Mais il devra maîtriser ces pouvoirs rapidement.

Réalisé par David F. Sandberg, Shazam! stars Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews, Marta Milans et Djimon Hounsou.

Shazam! est désormais disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: David F. Sandberg