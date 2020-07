David Farr transforme les coucous de Midwich de John Wyndham en une série

David Farr transforme le roman de John Wyndham Les coucous de Midwich en une série

Deadline rapporte que l’écrivain David Farr (The Night Manager, Hanna) s’associe au diffuseur européen Sky pour adapter le roman de science-fiction Les coucous de Midwich dans une série. Écrit par John Wyndham, le livre a finalement inspiré les adaptations du film intitulées Village des damnés.

L’histoire de Wyndham en 1957 se concentre sur le village anglais endormi de Midwich, où une étrange séquence d’événements culmine lorsque les femmes de la communauté tombent enceintes d’enfants extraterrestres aux yeux brillants et aux pouvoirs d’un autre monde. Le livre est considéré comme l’une des œuvres les plus emblématiques de Wyndham aux côtés de The Day of the Triffids.

Farr adapte le roman en une série en huit parties, qui sera hébergée sur la Route 24 soutenue par ITV Studios, dirigée par le producteur Marc Samuelson (Arlington Road) et Snowed-In Productions.

Wyndham’s Les coucous de Midwich a été adapté pour la première fois dans un film en 1960 par le réalisateur Wolf Rilla, qui a co-écrit le scénario avec Stirling Silliphant et Ronald Kinnoch. En 1995, John Carpenter (Halloween, Le brouillard, La chose) a dirigé la Village des damnés scénario adapté de David Himmelstein dans une nouvelle itération de l’histoire mettant en vedette Christopher Reeve et Kirstie Alley.