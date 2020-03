David Harbor n’est pas contre la sortie de “Black Widow” sur Disney Plus

La star de Stranger Things, David Harbor, a déclaré qu’il n’était pas contre la sortie du prochain film de Marvel, Black Widow sur Disney Plus.

Le coronavirus a affecté l’industrie cinématographique d’une manière qui ne peut être décrite que comme sans précédent. À la suite de la pandémie, plusieurs films ont retardé leur date de sortie afin que leurs sorties au box-office ne soient pas affectées par les gens qui évitent les théâtres. Le film à venir de David Harbour, Black Widow était l’un de ces films et beaucoup ont émis l’hypothèse que le coronavirus pourrait provoquer la sortie du film à venir sur Disney Plus.

Bien que les chances de sortie de Black Widow sur Disney Plus soient relativement minces compte tenu du coût énorme du film, la star David Harbor n’est pas contre sa sortie sur la plate-forme de streaming. Lors d’une diffusion en direct sur Instagram, David Harbor a révélé qu’il n’avait en fait pas vu le film et qu’à ce stade, il était même prêt à le regarder sur Disney Plus juste pour avoir la chance de:

«J’ai très hâte d’être dans Black Widow si jamais nous sortons ce film. J’adorerais pouvoir regarder ce film aussi – vous savez, je n’ai pas vu ce film. J’ai vu des trucs dans l’ADR et ça a l’air vraiment bien. Et aussi j’étais là quand on tournait et je suis vraiment excité à ce sujet. Mais j’aimerais le voir moi-même. H—, je le regarderais sur Disney +. »

Que pensez-vous tous des commentaires de David Harbour? Souhaitez-vous regarder Black Widow s’il sortait sur Disney Plus au lieu des théâtres? Pensez-vous que Disney le publiera sur sa plateforme de streaming? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Black Widow:

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des Marvel Studios «Black Widow», Natasha Romanoff, alias Black Widow, confronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

Réalisé par Cate Shortland à partir d’un scénario écrit par Eric Pearson basé sur une histoire de Jac Schaeffer et Ned Benson, le film met en vedette Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters et Rachel Weisz.

Black Widow sortira à une date ultérieure à déterminer.

Source: Instagram via Comicbook.com