David Harbour blâme les fans de Guillermo del Toro pour l’échec de Hellboy

David Harbor a conquis nos cœurs quand il a joué à Hopper dans Stranger Things et sa renommée a grandi au fur et à mesure que la série progressait.Il a donc été choisi pour jouer un redémarrage de Hellboy réalisé par Neil Marshall et la vérité est qu’il l’a fait assez bien, mais les fans ne pensaient pas le même et ils considéraient le film du démon rouge comme des ordures.

Nous vous recommandons également: Hellboy – Nous faisons face aux Evil Dead d’une nouvelle génération

Maintenant, selon Harbour, ce n’était pas le scénario, l’histoire ou la direction. L’acteur a assuré via son compte Instagram que Les fans de Guillermo del Toro sont responsables de l’échec de Hellboy qui aimait les premiers versements.

Harbour dit:

«Je pense que cela a échoué avant de commencer le tournage parce que je pense que les gens ne voulaient pas que nous fassions le film et pour une raison quelconque, il y avait beaucoup de choses… Guillermo del Toro et Ron Perlman ont créé cette chose emblématique que nous pensions pouvoir être réinventée et ils ont certainement – le volume des gens sur Internet ont dit: “Nous ne voulons pas que vous y touchiez.” Et puis nous avons fait un film qui je pense est amusant et je pense qu’il a eu ses problèmes, mais c’était un film amusant et les gens étaient très contre et c’est la raison, mais j’ai appris ma leçon de différentes manières. “

La vérité est que le film Hellboy aurait pu être beaucoup mieux, mais ce n’est pas une merde totale non plus. Je veux dire, il a des moments intelligents et ce n’est pas mal fait. Bien sûr, le poids de Perlman et del Toro était sur les épaules de Habor et Marshall, mais je ne pense pas que le blâme soit directement sur les fans. Au contraire, je pense que beaucoup d’attentes ont été générées autour du film et bien, je pense que ce n’est pas le moment pour des héros aussi complexes que Hellboy, car nous sommes envahis par des personnages plus superficiels dans les films de super-héros.

.