David Harbour dit que Stranger Things 4 avait une date de sortie début 2021

David Harbour a révélé sur une récente interview en direct sur Instagram que Stranger Things 4 allait initialement sortir au début de l’année prochaine avant la fermeture de la production.

Après la mort de Jim Hopper à la fin de Stranger Things 3, il y avait beaucoup de spéculations parmi les fans sur le retour de David Harbour pour la saison quatre. Plus tôt cette année, Netflix a abordé la spéculation dans un court teaser pour Stranger Things 4. Dans le teaser, nous voyons que Hopper était bien l’Américain que les Russes ont capturé à la fin de la saison trois.

La production de Stranger Things 4 venait de démarrer à Atlanta, mais la production a depuis été suspendue comme beaucoup d’autres en raison de la pandémie de coronavirus. Il n’y avait pas encore de date de sortie attachée à Stranger Things 4, mais beaucoup pensaient que cela arriverait aux alentours des vacances. Lors d’une récente session de questions-réponses sur Instagram, David Harbour a révélé qu’avant la fermeture de la production, il avait entendu que la quatrième saison allait arriver au début de l’année prochaine:

“Je devais sortir au début de l’année prochaine, je pense, même si je n’ai pas d’autorité à ce sujet.”

Voici le synopsis officiel de Stranger Things 3:

«C’est en 1985 à Hawkins, en Indiana, et l’été se réchauffe. L’école est finie, il y a un tout nouveau centre commercial en ville et l’équipe Hawkins est à l’aube de l’âge adulte. La romance fleurit et complique la dynamique du groupe, et ils devront trouver comment grandir sans se séparer. Pendant ce temps, le danger se profile. Lorsque la ville est menacée par des ennemis anciens et nouveaux, onze et ses amis se rappellent que le mal ne cesse jamais; ça évolue. Maintenant, ils devront se regrouper pour survivre et se rappeler que l’amitié est toujours plus forte que la peur. “

Stranger Things met en vedette Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson et Cara Buono.

Stranger Things est désormais disponible en streaming sur Netflix.

