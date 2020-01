David Leitch dirigera le remake en direct de la série Kung Fu de 1972

David Leitch dirigera un remake en direct de la série Kung Fu de 1972

Selon le collisionneur, David Leitch (Deadpool 2, Hobbs & Shaw) dirigera un remake en direct de la série Kung Fu, qui a été créé en 1972 et avec David Carradine. Universal Pictures a opté pour les droits de la série télévisée et fera équipe avec Leitch après Hobbs & Shaw.

Le remake aurait eu lieu de nos jours. La série originale s’est déroulée dans les années 1800 et s’est déroulée pendant trois saisons sur ABC.

Aucun détail supplémentaire sur le projet, y compris les annonces des acteurs ou de l’équipe, n’a été révélé, bien que le média note qu’un écrivain devrait être annoncé bientôt.

Leitch produira la série aux côtés de Kelly McCormick par le biais de leur 87North Productions basé à Universal. Stephen L’Hereaux produira via sa bannière Solipsist Films. Original Kung Fu le créateur de la série, Ed Spielman, sera le producteur exécutif.

En novembre, il a été annoncé que The CW était également en train de développer un Kung Fu série de redémarrage avec Greg Berlanti mis en production exécutive et co-créé par Angles morts Christina M. Kim et Martin Gero.

La série originale a été créée par Ed Spielman, Jerry Thorpe et Herman Miller, qui a été diffusée pendant trois saisons de 1972 à 1975. Il mettait en vedette l’acteur vétéran défunt David Carradine, qui incarnait le rôle de Kwai Chang Caine. le Kung Fu la série a également été adaptée dans un film en 1986 intitulé Kung Fu: le film et il a également donné naissance à deux séries dérivées: Kung Fu: la prochaine génération et Kung Fu: la légende continue.