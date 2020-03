David Lynch fera partie du catalogue Disney +

La plupart des gens, du moins ceux qui se considèrent comme des cinéphiles, traversent une étape sombre dans laquelle David Lynch Il devient la personne la plus cool, la plus intéressante, la plus importante et la plus indéchiffrable de sa vie. Voir ses films, de Eraserhead à Inland Empire, c’est un culte et une façon de comprendre que le cinéma n’a pas de limites.

Et aucun de nous ne peut s’entendre sur la signification de chaque scène dans les films Lynch, mais ce sur quoi nous sommes d’accord, c’est que ce ne sont pas des cassettes que les enfants peuvent voir. D’abord, parce que si avec toutes vos années de vie vous ne le compreniez pas, un garçon de moins, et probablement il aura peur (plus que vous lorsque le clochard sur Mulholland Drive sort).

Pourquoi tout est une surprise (bonne, bien sûr) que David Lynch va arriver au catalogue Disney +. Comme ils l’ont lu. Oui, nous savons que Disney +, la plate-forme de streaming de la société de souris, n’a pas atteint le Mexique, mais finalement, ce sera le cas et à certains égards, c’est une bonne nouvelle.

Remarque: Les premiers rapports ont annoncé que Disney + arriverait au Mexique fin 2020, sans date précise. Ensuite, des rumeurs ont commencé (qui n’ont jamais été confirmées) que le coronavirus et la nécessité pour les gens de rester à la maison iraient de l’avant. Tant qu’ils ne diront rien d’officiel, nous devrons attendre encore un peu.

Le film de Lynch arrive à Disney + is The Straight Story à partir du 3 avril. Tous ceux qui ont un abonnement ou un compte enregistré pourront le voir dans le cadre du contenu original et “étranger” de cette plateforme.

L’histoire droite, basée sur des événements réels concernant le personnage principal, nous présente Alvin Straight, un vieil homme qui découvre que son frère est très malade. Incapable de conduire et n’ayant pas d’argent pour voyager, il prend sa tondeuse et décide d’entreprendre lui-même le voyage de centaines de kilomètres. En chemin, il rencontre d’étranges personnages qui semblent leur donner une simple leçon de vie.

Le casting est composé de Richard Farnsworth, Sissy Spacek et Harry Dean Stanton. Farnsworth a reçu une nomination aux Oscars pour son travail. Donc, en mettant le tout en perspective, ce n’est pas si étonnant que Lynch vienne à Disney + avec ce film …

Et maintenant, ils vont ce que peu savent. En 1999, Disney a lancé The Straight Story, qui allait devenir un succès mondial, un concurrent de la Palme d’Or à Cannes et un succès critique. En outre, elle a été félicitée pour avoir montré, une fois de plus, la maîtrise de Lynch du monde du cinéma.

Le court métrage What Did Jack Do? Est disponible sur Netflix., avec Lynch lui-même et un singe cappuccino, et la première et unique saison du retour de Pics jumeaux avec le mystérieux Dale Cooper. 1984 Prime Video Available Dune, qui sera réinterprétée en 2020 par Denis Villeneuve.