David Lynch fête son anniversaire en présentant le court-métrage ‘What Did Jack Do?’ sur Netflix

Le cinéma regorge de réalisateurs fabuleux qui nous ont donné leur vision particulière de la vie à travers le septième art, leurs plans et plans. L’un des plus influents de ces dernières années est peut-être le grand David Lynch qui nous a montré des histoires complexes et assez créatives pleines d’obscurité.

Pour fêter son 74e anniversaire (et en passant le Lundi Bleu béni) de la meilleure façon, le réalisateur de Twin Peaks a décidé de sortir sur Netflix un court métrage très intéressant appelé Qu’est-ce que Jack a fait?. Pourquoi disons-nous cela? Eh bien, parce que c’est une bande de 17 minutes où nous voyons Lynch interroger farouchement un singe dans une voiture de train, tout cela pour essayer de résoudre un crime.

Voici la description que le géant du streaming a donnée à ce court métrage: «Dans une gare fermée, un détective d’homicide mène une entrevue avec un singe tourmenté“. En plus d’agir et d’interroger le singe, David – très dans son style et là juste pour vérifier les données – Il a réalisé, produit, monté et lui-même s’est occupé du montage sonore ainsi que de la scénographie et est même entré dans la construction des décors.

Bien que cette histoire semble tellement cool, il s’avère que David Lynch avait déjà montré ce travail avantbien en 2017 il le projetait pour la première fois à Paris. Un an plus tard, pendant le Festival Of Disruption – l’espace lui-même où le réalisateur participe en tant qu’organisateur – il l’a créé avec chacun de ses fans.

Peut-être que ce court métrage n’est pas nouveau, mais cela pourrait signifier une association assez fructueuse entre le géant du streaming et l’esprit derrière des films comme Eraserhead, Blue Velvet, Wild at Heart où ils peuvent travailler sur de futurs films, Tout comme Netflix l’a fait ces dernières années avec des cinéastes comme Martin Scorsese avec The Irishman et Alfonso Cuarón avec Rome.