David Mazouz donne des détails sur la cinquième et dernière saison de Gotham

David Mazouz, acteur vedette Gotham incarnant le caractère de Bruce Wayne, a été ce week-end dans le Comic-Con de San Diego où il a parlé avec TVLine sur la cinquième et dernière saison de la série de FOX En plus de dévoiler leurs sentiments au printemps dernier, avant de renouveler, tout le monde a pris la série pour annulée.

J’ai été principalement contrarié par les fans [porque] nous ne l’avons pas fait avec Batman. Cette émission a un point final, et nous n’allions pas y arriver », explique-t-il. Mazouz à partir du moment où il a été dit que la série avait été annulée.

Mais maintenant, l’acteur se concentre sur la cinquième et dernière saison qui leur a été accordée de ce qu’il a déjà dit, qu’il a lu les scripts des quatre premiers épisodes et que «vraiment incroyable» et nous ferons attention à lui à la fin de la quatrième saison, marquée par une série d’explosions dans Gotham.

Mazouz Il indique également qu’au cours des 10 derniers épisodes, Bruce ira de pair avec des méchants de première qualité, dont une dont le nom commence par une initiale révélatrice. Enfin, l’acteur dit qu’il se prépare déjà physiquement à être le héros destiné à incarner ce qui marquera un changement notable dans son apparence.

