David Olney décède sur scène à 71 ans

Le chanteur et compositeur David Olney est décédé à 71 ans, après avoir gardé le silence et baissé la tête pendant un moment au milieu de sa performance au 30A Composers Festival en Floride ce samedi soir.

Selon les informations des médias américains, “il s’est effondré” sur scène, mais Olney est resté immobile sur sa chaise, ce qui a fait que les membres du public et même les musiciens pensaient qu’il s’arrêtait simplement pour se reposer, avant de réaliser ce qui s’était réellement passé.

Olney donnait sa deuxième représentation du festival le jour dans le cadre d’un spectacle de partage de chansons “en rond” avec Amy Rigby, qui était assis à côté de lui et a décrit ses derniers moments.

“Olney était au milieu de sa troisième chanson quand elle s’est arrêtée, s’est excusée et a fermé les yeux”, a écrit Rigby sur Facebook. “Il était très calme, assis avec la guitare allumée, avec le chapeau le plus cool et une belle veste en daim de couleur rouille dont nous avons ri parce qu’il pleuvait comme un enfer devant le hangar à bateaux où nous jouions. Juste Je veux que l’image soit aussi élégante et digne qu’elle l’était, car au début, il semblait que cela ne prenait qu’un instant. “

Rigby a ajouté: «Scott Miller avait la présence mentale de dire que nous devions le faire revivre. Les médecins du public et les gens de 30A ont travaillé très dur pour revenir … Nous avons tous perdu quelqu’un d’important hier soir. “

Miller a décrit la scène de la même manière dans son propre article: “David jouait une chanson quand il s’est arrêté, a dit” Je suis désolé “et a mis son menton sur sa poitrine. Il n’a jamais laissé tomber sa guitare ou est tombé du tabouret. Doux comme lui. Nous avons fait de notre mieux pour le faire revivre jusqu’à l’arrivée des techniciens d’urgence. … Le monde en a perdu un bon hier soir. Mais nous avons toujours son travail. Et il inspire toujours. Et il le sera toujours. QEPD “

Une performance d’une demi-heure donnée par Olney plus tôt dans la journée a été capturée sur vidéo et publiée sur YouTube.

Olney était une figure vénérée dans les communautés folk-rock et américaine qui avait enregistré 20 de ses propres albums, en plus d’Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Del McCoury et son ancien colocataire Steve Earle faisant leurs chansons.

Le regretté Townes Van Zandt a déclaré à propos d’Olney: «Chaque fois que quelqu’un me demande qui sont mes auteurs de musique préférés… je dis Mozart, Lightnin Hopkins, Bob Dylan et Dave Olney.

Dave Olney est l’un des meilleurs compositeurs que j’ai entendu, et c’est vrai. Je le dis de tout mon cœur. “Harris, en particulier, a attiré l’attention sur Olney en tant que compositrice avec ses versions de” Jerusalem Tomorrow “en 1993 et” Deeper Well “sur son album essentiel de 1995” Wrecking Ball “.

Olney est devenu connu pour la première fois en tant que membre des X-Rays, un groupe plus strident qui a été signé avec le label Rounder au début des années 1980 et ouvert pour des groupes comme Elvis Costello. Il a également enregistré pour Rounder plus tard dans sa prolifique carrière solo, avec d’autres labels tels que Philco.

Je venais de terminer un nouvel album. Repose en paix David Olney.

.