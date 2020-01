David Ramsey taquine les réponses de Green Lantern dans la finale Arrow

L’une des idées les plus populaires du Arrowverse, la transformation de John Diggle en un La lanterne Verte n’a jamais reçu de confirmation officielle. L’acteur de Diggle, David Ramsey, a abordé ces rumeurs dans le passé, et il semble que nous soyons proches de les voir réalisées dans “Crisis on Infinite Earths”, tandis que des rapports antérieurs suggéraient qu’une série Green Lantern avec Ramsey avait été présentée à The CW.

Bien que cette dernière idée soit désormais peu probable en raison du nouveau spectacle Green Lantern sur HBO Max, dont nous avons eu un aperçu dans «Crisis», Ramsey a récemment taquiné que nous obtiendrons des réponses sur l’avenir de Diggle dans la finale d’Arrow ce mardi. . Répondant aux questions de TV Line sur la conclusion d’Arrow, Ramsey avait ceci à dire si les fans seront satisfaits de la fin:

“Sans aucun doute. Vous allez absolument obtenir vos réponses. Et des réponses bien méritées. Nous en parlons depuis des années, et je pense que tout le monde d’ici la fin de la série sera très heureux. “

Ces commentaires font suite aux affirmations précédentes de Ramsey selon lesquelles les taquineries Diggle / Green Lantern dans Arrow vont être payées au cours de la dernière saison de l’émission. La confirmation la plus directe de ces liens que nous avons reçus jusqu’à présent a peut-être été le crossover «Elseworlds», dans lequel le Flash de la Terre-90 était confus que Diggle ne portait pas sa bague, suggérant que son sosie dans cette réalité était le John Stewart version de Green Lantern.

Pour le moment, il n’est pas certain que Ramsey restera dans l’Arrowverse, soit dans le cadre de l’essaimage de Green Arrow et des Canaries, soit dans DC’s Legends of Tomorrow. Avec beaucoup de terrain à couvrir dans la finale d’Arrow, y compris le retour de Felicity Smoak d’Emily Bett Rickards, il se peut que nous n’obtenions qu’un bref aperçu de l’avenir de Diggle. Bien sûr, compte tenu de l’échelle grandissante de l’Arrowverse, il n’est pas impossible que Diggle ne revienne pas dans une future série sous une forme ou une autre, même si ce n’est qu’un camée dans un futur crossover.

Mais qu’en pensez-vous? Pourrons-nous enfin voir Diggle comme un La lanterne Verte dans le dernier épisode d’Arrow cette semaine? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.