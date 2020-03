David Schramm Dead: l’étoile des «ailes» meurt à 73 ans

L’acteur vétéran David Schramm, qui incarne le propriétaire de la compagnie aérienne Roy Biggins sur Wings depuis huit saisons, est décédé à l’âge de 73 ans, selon The Hollywood Reporter.

Le décès de Schramm a été annoncé dimanche par son publiciste, Rick Miramontez, qui a déclaré que l’acteur est décédé à New York. Aucun détail supplémentaire n’a été donné.

La carrière de l’acteur a duré quatre décennies, y compris son passage sur Wings de 1990 à 1997. Son personnage possédait la compagnie aérienne fictive Aeromass, qui sortait de l’aéroport Tom Nevers Field à Nantucket, Mass. Il a souvent concouru avec les agrafes de série Joe et Brian Hackett (joué par Tim Daly et Steven Weber), qui dirigeait la compagnie aérienne Sandpiper Air.

Membre fondateur de The Acting Company, une compagnie de théâtre en tournée démarrée par John Houseman et Margot Harley, Schramm a travaillé aux côtés d’autres anciens élèves comme Patti LuPone, Kevin Kline et David Ogden Stier. Il est apparu pour la première fois à Broadway en 1973, Three Sisters, et a récemment honoré la scène de la production Off-Broadway de la York Theatre Company Enter Laughing en 2019. Il a également travaillé dans des productions pour le New York Theatre Workshop, Pasadena Playhouse et Shakespeare à Washington DC Compagnie de théâtre, entre autres.

Les autres crédits télévisés de Schramm incluent Working Girl, Max Monroe, Miami Vice et Space Cases. De plus, il a interprété Robert McNamara dans la minisérie Kennedy de 1983 et a exprimé Bellerophon dans un épisode de l’animation Hercules.