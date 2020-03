Davido dans l’auto-isolement après que l’épouse Chioma ait été testée positive pour COVID-19

Davido a partagé un long message sur les réseaux sociaux révélant que sa femme était la seule personne parmi leurs dizaines de contacts à avoir été testée positive.



Cardi B peut encore avoir sa théorie selon laquelle certaines célébrités sont payées pour dire qu’elles ont contracté COVID-19, mais si vous demandez à ces personnages célèbres, ils insisteront pour que leurs expériences soient bien réelles. Tom Hanks, Rita Wilson, Idris Elba (et son épouse), Harvey Weinstein, Slim Thug, Premier ministre britannique Boris Johnson, Prince Charles, Scarface, Jason Collins, Rand Paul, Andy Cohen, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Christian Wood, Kevin Durant, deux mystérieux joueurs des Los Angeles Lakers et de nombreux autres se sont révélés positifs pour COVID-19.

L’auteur-compositeur-interprète nigérian-américain s’est rendu sur Instagram pour partager avec ses plus de 15 millions de followers que son fiancé, Chioma Rowland, a également été diagnostiqué récemment. Dans une longue déclaration sur les réseaux sociaux, Davido a également révélé que lui et leur bébé avaient un résultat négatif. Il a dit qu’il avait reporté sa tournée en raison de la pandémie alors il est rentré chez lui avec sa famille qui venait de rentrer de Londres.

“Nous n’avons eu aucun symptôme et nous nous sentons toujours parfaitement bien tous les deux, mais en raison de nos récents voyages, nous avons décidé de nous prendre nous-mêmes et nos proches associés avec lesquels nous sommes récemment entrés en contact pour le test COVID-19 le 25 mars”, a écrit le chanteur. “Malheureusement, les résultats de mon fiancé sont revenus positifs alors que les 31 autres testés sont revenus négatifs, y compris notre bébé.”

Il a ajouté qu’elle n’avait toujours pas présenté de symptômes et que personne ne devait s’inquiéter. “Elle est maintenant mise en quarantaine et je me suis également mise en isolement complet pendant au moins 14 jours. Je veux saisir cette occasion pour vous remercier tous pour votre amour et vos prières sans fin à l’avance et pour exhorter tout le monde à rester à la maison pendant que nous contrôler la propagation de ce virus! ” Lisez son message en entier ci-dessous.

