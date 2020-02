Dawn: Victoria Mahoney et Ava DuVernay développent une série Amazon Sci-Fi

Variety apporte le mot que Victoria Mahoney, qui a servi en tant que deuxième directeur d’unité sur Star Wars: The Rise of Skywalker, devenant ainsi la première femme à diriger une partie Guerres des étoiles film, développe une nouvelle série de science-fiction sur Amazon intitulée Aube aux côtés d’Oscar et nominée aux Golden Globe, Ava DuVernay (13e, Selma, Quand ils nous voient) et sa bannière ARRAY.

Aube est une adaptation du roman de science-fiction d’Octavia E. Butler de 1987 du même nom. L’histoire se concentre sur une femme afro-américaine qui travaille avec des extraterrestres pour ressusciter la race humaine 250 ans après une guerre nucléaire. Aube est la première de la nouvelle série en trois parties de Butler, intitulée collectivement Couvée de Lilith. Les deuxième et troisième parties, appelées Rites de l’âge adulte et Imago, ont été publiés en 1988 et 1989. Dans l’ensemble, la trilogie explore les thèmes de la sexualité, du sexe et de la race.

Macro Television Studios développe également le projet après avoir déjà opté pour les droits du livre primé.

DuVernay, Mahoney, Charles D. King, Allen Bain, Gary Pearl et Thomas L. Carter seront les producteurs exécutifs. La présidente de Macro Television, Marta Fernandez, supervisera le studio.

Mahoney réalise également l’épisode pilote de la prochaine série de Jordan Peele Pays Lovecraft pour HBO et écrit également la série. Elle a précédemment collaboré avec DuVernay sur la série OWN Reine sucre.

DuVernay tourne actuellement un pilote pour HBO Max intitulé DMZ, adapté de la série DC Comics et dirigera l’adaptation du long métrage de DC’s De nouveaux dieux.

