‘Day by day’ entame sa quatrième saison avec un strip à Netflix pour son annulation

Après une année pleine d’annulations, Netflix a perdu son image de sauveur des causes perdues. Parmi les utilisateurs de la plateforme, l’une des décisions les plus traumatisantes a été l’exécution de «Day by day» Après sa troisième saison, il a laissé dans les limbes la continuité du protagoniste de sa famille jusqu’à ce que PopTV vienne à la rescousse pour développer un quatrième opus, dont la première aura lieu le 24 mars.

Rita Moreno dans ‘Day by day’

Mais avant que ce retour tant attendu ne se produise, TVLine a pu accéder au premier épisode, intitulé “Checking Boxes”, et ils ont révélé que dans la première scène, il y a une fléchette empoisonnée visant Netflix. Au cours d’un dialogue, Penelope et Alex finissent par faire allusion à la plateforme de streaming d’une manière ingénieuse, scellant un commentaire méta-référentiel sur ce qu’était leur maison.

Dans le but d’attirer de nouveaux téléspectateurs sans perdre l’attention des connaisseurs de la série, cet épisode fait un exercice de mémoire avec la visite du personnage joué par Ray Romano, qui il sert à réfléchir sur les relations qui unissent les protagonistes. Tout au long de la saison, l’Alvarez devra faire face à de nouveaux défis, même si le style qui l’a fait tailler un public fidèle restera intact.

Durée réduite

Cependant, là où il y aura un changement à considérer, c’est dans la durée des épisodes. Lorsque vous passez d’une plate-forme de streaming comme Netflix, qui n’a pas à vous soucier des coupures publicitaires, à un réseau conventionnel comme PopTV, qui a ces responsabilités commerciales, les épisodes de la quatrième saison de «Day by day» dureront environ 21 minutes, environ sept minutes de moins que ce qu’il faisait dans le service numérique.

