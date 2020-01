‘Days Gone’ fait du Top 10 des jeux numériques les plus vendus du PlayStation Store en 2019

Malgré ses défauts, Sony’s Days Gone a non seulement décroché des récompenses et des distinctions l’année dernière, mais il a également réussi à être l’un des meilleurs titres numériques du PlayStation Store nord-américain. Le jeu de zombies en monde ouvert a complété les 10 meilleurs titres de 2019, que Sony a détaillés sur le blog PlayStation. D’autres jeux de genre faisant la liste NA comprennent World War Z, Mortal Kombat 11, Dieu de la guerre, The Witcher 3: Wild Hunt, Borderlands 3 et La forêt.

Pendant ce temps, le seul jeu de genre à figurer dans le top 10 des charts PS4 de l’UE était The Forest d’Endnight Games. Le reste du graphique inclus Red Dead Redemption 2 et le Resident Evil 2 refaire. Sony a également détaillé les graphiques NA et EU pour les jeux PS VR, les DLC et les extensions, ainsi que les jeux gratuits.

Sans surprise, Fortnite écrasé les graphiques UE et NA pour les DLC et les extensions, apparaissant à chaque endroit. Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted fait la liste pour le tableau NA pour les jeux PS VR, tandis que Jusqu’à l’aube: ruée vers le sang et Arizona Sunshine fait le tableau de l’UE.

Pour voir les cartes dans leur intégralité, rendez-vous ici pour les cartes européennes et ici pour l’Amérique du Nord.